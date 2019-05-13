Устроила самопиар: Меган Маркл вляпалась в неприятный скандал

Меган Маркл, которая привыкла игнорировать королевские правила, снова попала в неприятный скандал. Так, старшие королевские члены семьи планируют решительно пресекать ее самостоятельность в области самопиара.

Королевский биограф Анжела Левину утверждает, что с тех пор, как бывшая актриса американского происхождения вошла в семью, Меган Маркл не раз обвиняли в том, что она сама руководит своей рекламной компанией и не подчиняется при этом Дворцу.

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Также биограф сообщает, что с тех пор как она вышла замуж, новости о ней были далеко не однозначными. Она не смогла предотвратить постоянные семейные разногласия, а со службы ушли ряд сотрудников. Похоже, она часто управляла своей собственной рекламной кампанией, фактически игнорируя придворных.

"Меган прекрасна, умна и амбициозна, и, похоже, намерена доказать это миру, даже рискуя разозлить королевскую семью. Однако, с таким поведением над ее головой могут сгуститься грозовые тучи", - сообщил эксперт.

Напомним, что Меган Маркл вчера, 12 мая, отмечала свой первый День матери. По этому поводу герцогиня Сассекская показала новую фотографию своего сына Арчи.

Мы писали, что в жизни герцогини произошли колоссальные изменения. На данный момент она намерена помогать женщинам, проживающим в развивающихся странах.

Мы сообщали, что Кейт Миддлтон предостерегла Меган Маркл. А принц Уильям заявил, что очень взволнован и с нетерпением ждет встречи с малышом и его родителями в ближайшее время.