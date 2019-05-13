Влаштувала самопіар: Меган Маркл вляпалася в неприємний скандал

Меган Маркл, яка звикла ігнорувати королівські правила, знову потрапила в неприємний скандал. Так, старші королівські члени родини планують рішуче припиняти її самостійність в області самопіару.

Королівський біограф Анжела Левін стверджує, що з тих пір, як колишня актриса американського походження увійшла в сім'ю, Меган Маркл не раз звинувачували в тому, що вона сама керує своєю рекламною компанією і не підпорядковується при цьому Палацу.

Меган Маркл (фото: evoke.ie)

Також біограф повідомляє, що з тих пір, як вона вийшла заміж, новини про неї були далеко не однозначними. Вона не змогла запобігти постійним сімейним розбіжностям, а зі служби пішов ряд співробітників. Схоже, вона часто керувала своєю власною рекламною кампанією, фактично ігноруючи придворних.

"Меган прекрасна, розумна і амбітна, і, схоже, має намір довести це світу, навіть ризикуючи розсердити королівську сім'ю. Однак, з такою поведінкою над її головою можуть згуститися грозові хмари", - повідомив експерт.

Нагадаємо, що Меган Маркл вчора, 12 травня, відзначала свій перший День матері. З цього приводу герцогиня Сассекська показала нову фотографію свого сина Арчі.

Ми писали, що в житті герцогині відбулися колосальні зміни. На даний момент вона має намір допомагати жінкам, які проживають в країнах, що розвиваються.

Ми повідомляли, що Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл. А принц Вільям заявив, що дуже схвильований і з нетерпінням чекає зустрічі з малюком і його батьками найближчим часом.