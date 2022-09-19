"Устраиваюсь на работу в Glovo, стану миллионером": как киевляне радуются открытию McDonald's

McDonald's возобновляет работу. 20 сентября в Киеве будут работать три ресторана. Однако только на доставку через McDelivery. Но даже то, что гамбургерами нельзя будет полакомиться в самом заведении питания, не пугает киевлян. Большинство жителей столицы радуются возвращению "маков" и делятся своими эмоциями в социальных сетях.
Styler собрал самые веселые, интересные и резонансные мнения относительно открытия McDonald's.
"Завтра откроется МакДональдс. Устраиваюсь на работу в Glovo, стану миллионером", - радуется комментатор Виталий Волочай.
Многие акцентируют внимание на том, что первые три заведения откроются на левом берегу города - на проспекте Бажана, 3в, на ул. Гришко, 7 и на проспекте Гагарина, 2а.
"А я говорил, что Позняки - центр Вселенной, а вы не верили. Завтра я буду хавать БигМак. А те, кто там что-то смеялся, что будут? МакСноб Меню?" - пишет в Twitter киевлянин с ником Vano2d.
Заметим, что в сети часто гуляют шутки, что "левый берег - это не Киев". Теперь "шутникам" не до смеха.
"Что там, правый берег уже готов ехать в Киев на Дарницу в МакДональдс?" - интересуется Дмитрий Голоцван.
Вот еще несколько реакций на возвращение "маков":
Но есть значительное количество людей, считающих открытие "маков" плохой идеей. А еще больше их раздражает эйфория, охватывающая жителей города воюющей страны.
"Если я сегодня еще увижу пост о МакДональдсе, я, честно, начну рвать. Какого черта открытие мака повсюду, а про то, что обстреливали Южноукраинскую АЭС, я нашла всего две посты. Почему?! Вы что?! Бургеры и картошка фри была и в других местах, хоть и не мак, но вкусные тоже" - пишет один из юзеров.
Добавим, что возобновление работы McDonald's имеет несколько плюсов для Киева и всей Украины.
Один из главных состоит в том, что возврат "маков" - это рабочие места и налоги.
Также это показатель того, что крупный международный бизнес доверяет государству.
Также следует отметить, что в отличие от РФ, где компания полностью вышла с рынка, в нашей стране McDonald's как раз возобновляет работу, потому что останавливала деятельность ее только из-за ситуации с безопасностью.
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