Застаріли, додають вагу і вік: фото речей, які треба викинути негайно

Деякий одяг та аксесуари настільки підступні, що можуть вмить додати вам віку, ваги, а також вказати на поганий смак. Якщо для вас важливо, як ви виглядаєте, варто переглянути гардероб і позбутися деяких застарілостей.

Про тонкощі гардеробу розповіла в Instagram стиліст Анна Леканова.

Окуляри в волоссі

Забудьте про такий спосіб носити окуляри. Це - повний несмак. А ще це протирічить етикету, а дужки окулярів швидко деформуються.

Обзаведіться спеціальним ланцюжком або ж футляром.

Футболка навипуск, що обтягує

Це неактуально, візуально робить ноги коротше. Футболка збирається в складки і підкреслює недоліки фігури.

Натомість оберіть футболку оверсайз і заправте її в штани чи спідницю.

Сильно приталений жакет

Такий жакет не тільки видасть вашу несучасність, а й просто буде обмежувати ваші рухи.

Натомість оберіть фасони прямого крою і оверсайз.

Силіконові лямки бюстгальтера

Те, що колись було "знахідкою", варто викинути. Такі лямки зроблять будь-який образ дешевим.

Нині існує багато моделей невидимих бюстгальтерів - вибирайте собі до смаку.

Мереживні сукні і футболки

Такі речі неактуальні, додають віку і ваги. Натомість оберіть футболку з принтом або сукню з прошви.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova