Застаріли, додають вагу і вік: фото речей, які треба викинути негайно
Деякий одяг та аксесуари настільки підступні, що можуть вмить додати вам віку, ваги, а також вказати на поганий смак. Якщо для вас важливо, як ви виглядаєте, варто переглянути гардероб і позбутися деяких застарілостей.
Про тонкощі гардеробу розповіла в Instagram стиліст Анна Леканова.
Окуляри в волоссі
Забудьте про такий спосіб носити окуляри. Це - повний несмак. А ще це протирічить етикету, а дужки окулярів швидко деформуються.
Обзаведіться спеціальним ланцюжком або ж футляром.
Футболка навипуск, що обтягує
Це неактуально, візуально робить ноги коротше. Футболка збирається в складки і підкреслює недоліки фігури.
Натомість оберіть футболку оверсайз і заправте її в штани чи спідницю.
Сильно приталений жакет
Такий жакет не тільки видасть вашу несучасність, а й просто буде обмежувати ваші рухи.
Натомість оберіть фасони прямого крою і оверсайз.
Силіконові лямки бюстгальтера
Те, що колись було "знахідкою", варто викинути. Такі лямки зроблять будь-який образ дешевим.
Нині існує багато моделей невидимих бюстгальтерів - вибирайте собі до смаку.
Мереживні сукні і футболки
Такі речі неактуальні, додають віку і ваги. Натомість оберіть футболку з принтом або сукню з прошви.
Всі фото: instagram.com/anna.le.nova
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