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Эта одежда никогда не выйдет из моды: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 18:00
Эта одежда никогда не выйдет из моды: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе Фото: одежда никогда не выйдет из моды (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые элементы наряда способны существовать вне времени. Они никогда не выйдут из моды и должны быть в гардеробе у всех, кто следит за своим луком. И речь здесь не о "маленьком черном платье", а о базовом ежедневном гардеробе.

Об этом в Instaram рассказала стилист Анна Леканова.

Белая футболка

Простая, белая футболка без рисунков и принтов свободного кроя подойдет для стритстайла. Ее носили Мадонна и Дою Бэрримор в 90-х, и продолжают делать элементом лука современные модницы.Эта одежда никогда не выйдет из моды: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе

Черный пиджак

Удлиненный черный пиджак любила принцесса Диана. Он должен быть и в вашем гардеробе. Наденьте его вместе с джинсами или юбкой и будете выглядеть потрясающе.Эта одежда никогда не выйдет из моды: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе

Прямые джинсы

От Мерелин Монро, Джулии Робертс до Кайи Гербер - голубые джинсы прямого кроя никогда не потеряют актуальности.

Эта одежда никогда не выйдет из моды: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе

Черная водолазка

Такой элемент одежды украсит вашу фигуру, и точно не будет скучным - хоть с юбкой, хоть с брюками.

Эта одежда никогда не выйдет из моды: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе

Белая рубашка

Белая рубашка оверсайз-еще одна вещь вне времени. Современные модницы экспериментируют со способом заправки, а вот принцесса Диана и Ким Бейсингер - носили ее просто и выглядели великолепно.

Эта одежда никогда не выйдет из моды: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе

Тренч свободного кроя

Такой тренч сошел с модных журналов 90-х и уже никогда не выходил из моды. С чем только не сочетают эту верхнюю одежду - и с классикой, и со спортивным нарядом.

Эта одежда никогда не выйдет из моды: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе

Кожаная косуха

Элемент гардероба панков очень быстро стал мейнстримным, а затем и заслужил звание "одежды вне времени".

Эта одежда никогда не выйдет из моды: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе

Прямое бежевое пальто

Если до сих пор думаете, какую верхнюю одежду купить на осенне-зимний сезон, выбирайте прямое бежевое пальто. Тогда точно не прогадаете.

Эта одежда никогда не выйдет из моды: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе

Все фото: instagram.com/anna.le.nova

Ранее мы писали, чем свитшот отличается от худи, а кофта от свитера.

Также стилист рассказала, как отличить устаревшую одежду от актуальной.

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