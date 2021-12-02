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Установила феноменальный рекорд: украинка победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу (видео)

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Грузия, Четверг 02 декабря 2021 20:19
Установила феноменальный рекорд: украинка победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу (видео) Коллаж РБК-Украина: украинка победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу
Автор: Роман Мирончук

Марьяна Шевчук стала победительницей чемпионата мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев в весовой категории до 55 кг. При этом в Тбилиси, Грузии она побила свой собственный рекорд.

Об этом сообщает Международная федерация паралимпийского пауэрлифтинга на своей странице в Twitter.

С первой попытки винничанка взяла вес в 125 кг. Этот результат ей уже тогда сразу принес первое место, но она решила не останавливаться на достигнутом.

На второй попытке ей удалось взять вес в 128 кг, а на третьей - в 133,5 кг. Таким образом она превзошла собственный мировой рекорд на 0,5 кг.

Марьяна Шевчук стала двукратной чемпионкой мира.

Установила феноменальный рекорд: украинка победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу (видео)

Марьяна Шевчук (фото: instagram.com/parapowerlifting)

Спортсменка призналась, что хотела побить свой мировой рекорд еще на Паралимпиаде-2020 в Токио, но тогда не получилось.

Напомним, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина высказалась о том, собирается ли она менять гражданство, поскольку сейчас живет в Монако вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом.

Мы также писали о том, что в Волынской области юной спортсменке отказались выделить материальную помощь на соревнования в Болгарии из-за того, что ее отец на день деревни отказался тянуть канат.

Полина Ковырнова - победительница многих соревнований, чемпионка мира по четырем видам единоборств и имеет много наград из европейских и украинских соревнований.

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