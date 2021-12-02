Установила феноменальный рекорд: украинка победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу (видео)

Коллаж РБК-Украина: украинка победила на чемпионате мира по пауэрлифтингу

Марьяна Шевчук стала победительницей чемпионата мира по пауэрлифтингу среди паралимпийцев в весовой категории до 55 кг. При этом в Тбилиси, Грузии она побила свой собственный рекорд.

Об этом сообщает Международная федерация паралимпийского пауэрлифтинга на своей странице в Twitter.

С первой попытки винничанка взяла вес в 125 кг. Этот результат ей уже тогда сразу принес первое место, но она решила не останавливаться на достигнутом. На второй попытке ей удалось взять вес в 128 кг, а на третьей - в 133,5 кг. Таким образом она превзошла собственный мировой рекорд на 0,5 кг. Марьяна Шевчук стала двукратной чемпионкой мира. Марьяна Шевчук (фото: instagram.com/parapowerlifting) Спортсменка призналась, что хотела побить свой мировой рекорд еще на Паралимпиаде-2020 в Токио, но тогда не получилось. New WORLD RECORD for Mariana Shevchuk!



She lifts 133,5kg in her final attempt! #Tbilisi2021 #ParaPowerlifting @Paralympics @ukrparalympic pic.twitter.com/y9rOcINKN6 — #ParaPowerlifting (@Powerlifting) November 30, 2021