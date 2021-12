Встановила феноменальний рекорд: українка перемогла на чемпіонаті світу з пауерліфтингу (відео)

З першої спроби вінничанка взяла вагу в 125 кг. Цей результат їй вже тоді відразу приніс перше місце, але вона вирішила не зупинятися на досягнутому.

На другій спробі їй вдалося взяти вагу в 128 кг, а на третій - в 133,5 кг. Таким чином вона перевершила власний світовий рекорд на 0,5 кг.

Мар'яна Шевчук стала дворазовою чемпіонкою світу.

Спортсменка зізналася, що хотіла побити свій світовий рекорд ще на Паралімпіаді-2020 в Токіо, але тоді не вийшло.

