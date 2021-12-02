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Встановила феноменальний рекорд: українка перемогла на чемпіонаті світу з пауерліфтингу (відео)

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Грузія, Четвер 02 грудня 2021 20:19
Встановила феноменальний рекорд: українка перемогла на чемпіонаті світу з пауерліфтингу (відео) Колаж РБК-Україна: українка перемогла на чемпіонаті світу з пауерліфтингу
Автор: Роман Мирончук

Мар'яна Шевчук стала переможницею чемпіонату світу з пауерліфтингу серед паралімпійців у ваговій категорії до 55 кг. При цьому в Тбілісі, Грузії вона побила свій власний рекорд.

Про це повідомляє Міжнародна федерація паралімпійського пауерліфтингу на своїй сторінці в Twitter.

З першої спроби вінничанка взяла вагу в 125 кг. Цей результат їй вже тоді відразу приніс перше місце, але вона вирішила не зупинятися на досягнутому.

На другій спробі їй вдалося взяти вагу в 128 кг, а на третій - в 133,5 кг. Таким чином вона перевершила власний світовий рекорд на 0,5 кг.

Мар'яна Шевчук стала дворазовою чемпіонкою світу.

Спортсменка зізналася, що хотіла побити свій світовий рекорд ще на Паралімпіаді-2020 в Токіо, але тоді не вийшло.

Нагадаємо, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна висловилася про те, чи збирається вона змінювати громадянство, оскільки зараз живе в Монако разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом.

Ми також писали про те, що у Волинській області юній спортсменці відмовилися виділити матеріальну допомогу на змагання в Болгарії через те, що її батько на день села відмовився тягнути канат.

Поліна Ковирнова - переможниця багатьох змагань, чемпіонка світу з чотирьох видів єдиноборств і має багато нагород з європейських та українських змагань.

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