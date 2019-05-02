Устал от вранья и фальши: Петросян сбежал из России

Евгений Петросян (фото: instagram.com/petrosyanevgeny)

Евгений Петросян покинул Россию из-за вранья и беззаконности

Евгений Петросян, популярный российский юморист и звезда шоу "Аншлаг", решил уехать из своей родной страны. Об этом сам артист эстрады сказал в своем Instagram-аккаунте.

Петросян пояснил свое решение покинуть Россию тем, что он устал от вранья и фальши. Скорее всего, Евгений Ваганович намекает на то, что в последнее время росСМИ все чаще "травят" его за развод с Еленой Степаненко (на днях журналисты еще начали писать, что РПЦ отказалась аннулировать церковный брак супругов).

"Полетел подальше от вранья и фальши. Очередная атака "небылиц в лицах". И, самое главное, у нас уже складывается тенденция: все безнаказанно!" - пожаловался народный артист РФ.

Евгений Петросян (фото: instagram.com/petrosyanevgeny)

Подписчики Петросяна поинтересовались, не предпринимал ли он попыток, чтобы защититься от сплетен и инсинуаций. На что юморист ответил: "В России нет закона, который бы уберег от вранья СМИ".

"Счастливого пути... Не обращайте внимания. Всегда найдется человек, который лезет, куда ему не следует", - обратился к Петросяну один юзер.

"России уже не существует. Мнимое государство", - согласился с "наездами" юмориста на Россию другой подписчик.

Евгений Петросян (фото: instagram.com/petrosyanevgeny)

Некоторые россияне довольны, что Петросян уехал.

"Надоели все эти рoжи, годами не вылезающие с экранов! Все эти петросяны, пугачевы, киркоровы и т. п. Бесящиеся с жиру, зарабатывающие своей тупизной миллионы, имеющие особняки и в России, и за границей. Пусть уже бы все скопом уехали и не возвращались!" - считает один пользователь.

К слову, о том, куда именно артист отправился и в какой компании Евгений Ваганович предпочел умолчать. Также неизвестно, когда он вернется на родину. И вернется ли вообще.

Ранее адвокат рассказал, что Степаненко хочет забрать у Петросяна.

Напомним, недавно "карманные скоморохи" Путина сняли клип про Крымский мост.