Втомився від брехні і фальші: Петросян втік з Росії

Євген Петросян (фото: instagram.com/petrosyanevgeny)

Євген Петросян покинув Росію через брехню і беззаконня

Євген Петросян, популярний російський гуморист і зірка шоу "Аншлаг", вирішив виїхати з рідної країни. Про це сам артист естради сказав у своєму Instagram-акаунті.

Петросян пояснив своє рішення покинути Росію тим, що він втомився від брехні і фальші. Швидше за все, Євген Ваганович натякає на те, що останнім часом росЗМІ все частіше "цькують" його за розлучення з Оленою Степаненко (днями журналісти ще почали писати, що РПЦ відмовилася анулювати церковний шлюб подружжя).

"Полетів подальші від брехні і фальші. Чергова атака "небилиць в лицях". І, найголовніше, у нас вже складається тенденція: все безкарно!" - поскаржився народний артист РФ.

Євген Петросян (фото: instagram.com/petrosyanevgeny)

Підписники Петросяна поцікавилися, чи не вживав він спроб, щоб захиститися від наклепів та інсинуацій. На що гуморист відповів: "У Росії немає закону, який би уберіг від брехні ЗМІ".

"Щасливої дороги... Не звертайте уваги. Завжди знайдеться людина, яка лізе, куди їй не слід", - звернувся до Петросяна один юзер.

"Росії вже не існує. Уявна держава", - погодився з "наїздами" гумориста на Росію інший підписник.

Євген Петросян (фото: instagram.com/petrosyanevgeny)

Деякі росіяни задоволені, що Петросян поїхав.

"Набридли всі ці пики, що роками не вилазять з екранів! Всі ці петросян, пугачови, кіркорови і т. п. Які бісяться з жиру, які заробляють своєю тупістю мільйони, мають особняки і в Росії, і за кордоном. Хай уже б всі разом поїхали і не поверталися!" - вважає один користувач.

До речі, про те, куди саме артист вирушив і в якій компанії Євген Ваганович вважав за краще промовчати. Також невідомо, коли він повернеться на батьківщину. І чи повернеться взагалі.

Раніше адвокат розповів, що Степаненко хоче забрати у Петросяна.

Нагадаємо, нещодавно "кишенькові скоморохи" Путіна зняли кліп про Кримський міст.