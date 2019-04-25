"Карманные скоморохи" Путина сняли клип про Крымский мост (видео)

Группа "Любэ" сняла клип про Крымский мост (коллаж РБК-Украина)

Группа "Любэ" сняла клип про Крымский мост и опозорилась в сети

Крымский мост стал "героем" новой песни группы "Любэ", которая является самым любимым коллективом президента РФ Владимира Путина. В композиции "По мосту" 62-летний Николай Расторгуев поет про летний отпуск на морском побережье в аннексированном Крыму, до которого можно легко добраться по мосту через Керченский пролив.

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"Крымский мост - сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту. Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест. Побережье, горы, солнце - красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых", - рассказал запрещенный в Украине Расторгуев.

Клип группы "Любэ" про Крымский мост

Пользователи сети раскритиковали как саму песню с клипом, так и то, что Расторгуев, который поет о красоте России, живет в одной из стран "загнивающей" Европы.

Карманные скоморохи дяди Вовы!

Это все красиво, а пусть снимут жизнь россиян в регионах и глубинках - во красотень-то получится...

Расторгуев вернулся в Россию из Германии - понты кинуть на пару дней.

21 век. Смехдержава. Придворные шуты поют царьку про мост...

Смешно на это смотреть. Снимают клип про Крым, а отдыхают на Сейшелах и Канарах... Очень патриотично. Особенно, для местного электората. Прям гордость обуревает.

Пусть снимут клип про то, как они в ненавистной Европе виллы себе покупают!

Совсем опустились...

Поперли госзаказы - середина года близко.

На коленях удобнее.

Ужас какой-то...

"Любэ" приехали с Европы денежек в России подзаработать. Уехал с России - значит там все убого.﻿

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Тем временем российские оккупанты превращают Крым в помойку.

Ранее мы писали о том, что эксперт напугал россиян заявлением о том, что Крымский мост можно подорвать, чтобы лишить РФ рычагов влияния на полуостров в дальнейшем.