"Карманные скоморохи" Путина сняли клип про Крымский мост (видео)

Группа "Любэ" сняла клип про Крымский мост и опозорилась в сети
Крымский мост стал "героем" новой песни группы "Любэ", которая является самым любимым коллективом президента РФ Владимира Путина. В композиции "По мосту" 62-летний Николай Расторгуев поет про летний отпуск на морском побережье в аннексированном Крыму, до которого можно легко добраться по мосту через Керченский пролив.
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"Крымский мост - сооружение грандиозное. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту. Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест. Побережье, горы, солнце - красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых", - рассказал запрещенный в Украине Расторгуев.
Клип группы "Любэ" про Крымский мост
Пользователи сети раскритиковали как саму песню с клипом, так и то, что Расторгуев, который поет о красоте России, живет в одной из стран "загнивающей" Европы.
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Тем временем российские оккупанты превращают Крым в помойку.
Ранее мы писали о том, что эксперт напугал россиян заявлением о том, что Крымский мост можно подорвать, чтобы лишить РФ рычагов влияния на полуостров в дальнейшем.