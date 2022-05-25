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Успокаиваем кашель без лекарств: лучшие проверенные средства

Фото: Какие средства помогут справиться с кашлем без лекарств (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Кашель врачи называют полезной реакцией организма, так как это помогает освободить легкие от мокроты. Но приступы кашля могут сильно раздражать и изматывать.

Как избавиться от кашля с помощью проверенных народных средств и без лекарств, рассказали в материале Insider.

Кашель - это естественный процесс, который возникает при раздражении горла или дыхательных путей. Благодаря кашлю из организма выводится слизь и пыль.

Мед

Действие меда похоже на эффект леденцов от кашля благодаря вязкой консистенции. Иногда мед более эффективен от кашля, чем некоторые препараты.

Мед обладает противовоспалительными, антибактериальными и антиоксидантными свойствам. Он укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и успокаивает. Его можно употреблять в чистом виде или добавлять в теплый чай. Мед нельзя принимать детям до 1 года.

Корень имбиря

Пряный вкус корня имбиря стимулирует выработку слюны и помогает снизить сухость во рту или горле. Имбирь обладает антиоксидантными, противомикробными и противовоспалительными свойствами. Он помогает справиться с простудой, тошнотой или последствиями химиотерапии.

Имбирь можно употреблять в чистом виде, сухой корень имбиря, в составе настойки. Или же добавлять его в чай вместе с медом.

Подышите паром

Вдыхание пара помогает ослабить заложенность носа. Это облегчит сморкание и позволит высвободить скопившуюся слизь в горле. Пар увлажнит больное горло и облегчит боль. Для получения пара просто нагрейте кастрюлю с водой и посидите над кастрюлей, накрывшись полотенцем. Будьте осторожны - чтобы не обжечься.

Кстати, подобный эффект можно получить после приема горячего душа. Если ваше жилье с очень сухим воздухом - используйте увлажнитель воздуха.

Корень алтея

Это замечательная растительная добавка, которая успокаивает раздраженные слизистые оболочки горла и рта. Корни и листья алтея содержат густое вещество. При смешивании с водой это вещество образовывает гелеобразную структуру, которая обволакивает горло как мед.

Используйте корень алтея в леденцах, в виде сушеных листьев, чая или настоек.

Тимьян

Еще одна полезная трава, которая успокаивает спазмы гладкой мускулатуры, в том числе и вызванные кашлем. Тимьян можно комбинировать с плющом и это улучшает кашель и другие симптомы острого бронхита.

Тимьян можно употреблять в виде травяного чая, настойки или леденцов.

Пейте много воды

Не зря все врачи рекомендуют во время простуды пить много жидкости. Это помогает избежать обезвоживания организма. Вода помогает разжижать слизь и позволяет ей покинуть организм через рот или нос.

Напомним, ранее мы писали о том, какая популярная услуга детского стоматолога на самом деле не нужна.

А также рассказывали о том, врачи дали рекомендации о том, как справиться с сезонной аллергией.

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