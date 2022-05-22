Популярная услуга детского стоматолога оказалась совсем ненужной: не тратьте деньги

Популярная услуга, которую многие родители считают нужным сделать ребенку во время визита к стоматологу, оказывается, совсем ненужная. Речь идет об аллерготесте перед проведением местной анестезии.

Об этом говорится в Instagram sviy.doc, который ведет группа врачей-блогеров.

Стоматологи говорят, что часто родители просят сделать пробу на анестетик, "потому что он у нас такой аллергический", "потому что мы волнуемся" и т. д.

Но это совершенно ненужно. Ведь он не будет показательным.

Так, если организм никогда не "встречался" с аллергеном (в данном случае анестетиком), то соответственно иммунного ответа у него нет.

И это значит, что аллергической реакции при первом контакте не бывает.

Скарификационные пробы (кожные прик-тесты) тем более делать нельзя

Дело в том, что на введение аллергена во время этой пробы начнут вырабатываются иммуноглобулины.

Тест будет отрицательным, а организм на следующий раз подготовится. И произойдет это именно в кресле стоматолога.

В результате врач будет спокойным, потому что проба отрицательная, есть заключение. Но у ребенка возникнет аллергическая реакция во время процедуры. Самое опасное состояние - анафилактический шок.

Вывод здесь таков, что каждый стоматолог должен быть готовым к разному виду аллергической реакции, в том числе анафилактическому шоку.

То есть обладать навыками оказания неотложной помощи и иметь "противошоковый" набор, в котором обязательно есть адреналин.

Идеально, когда в клинике есть анестезиологическое сопровождение.

"Советую всем родителям поинтересоваться лучше этим, чем тратить деньги на ненужные анализы", - пишут врачи.