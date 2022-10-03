"Успішного навчання на мовє": київська автошкола потрапила у гучний скандал

Як повідомив Олег, він записався на курси з водіння до "Автошколи МАГ", до однієї з київських філій. Під час спілкування з адміністраторами школи він з'ясував, що навчання проводиться російською мовою.

У відповідь на його обурення адміністратор написала йому:

"Моя мова не заважала з перших днів війни залишитися, волонтерити та допомагати. А не драти зад і топити за мову, втікши на захід. Це просто коментар від директора школи. А у вас звісно є вибір. Успішного навчання на мові".

Українця такий коментар дуже обурив і він вирішив залишити скаргу про порушення прав споживача на сайті Уповноваженого із захисту української мови.

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Пізніше він повідомив, що з ним зв'язалася директорка на ім'я Ірина і перепросила.

"Телефонувала до мене Ірина - вона директорка філії школи на Печерську. Перепросила за свої слова. Також мені написала менеджерка іншої філії школи, перепросила за свою колегу і запропонувала навчатися у неї - писала українською", - написав Олег.

Ця автошкола має кілька філій у Києві й кожна має свою сторінку в соціальних мережах. Українці почали писати коментарі практично на всіх сторінках школи.

Проте викладачі перепрошували за свою колегу та наголошували, що навчання в автошколі ведеться виключно українською мовою.