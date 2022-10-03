Коли ностальгуєш за СРСР: "радянський" скандал у філармонії Рівного отримав продовження

У Рівному спалахнув скандал через квитки до філармонії. Один із користувачів звернув увагу, що в касі досі видають квитки зразка часів СРСР та російською мовою.

Про це юрист Валентин Дупак розповів на своїй сторінці у Facebook.

Валентин Дупак опублікував на своїй сторінці фотографію квитків до Рівненської обласної філармонії. За знімком можна побачити, що квитки – зразки радянських часів та надруковані російською мовою.

"Коли ностальгуєш за радянським союзом. Бажаєш згадати свою юність і "Жовтень" - прийди на відкриття сезону до Рівненської обласної філармонії. Погляд на квиток - ніби машина часу поверне тебе до минулого. За 300 гривень з людини могли б і на принтері нормальні квитки державною мовою надрукувати", - написав він у мережі.

Фото: Валентин Дупак

Що відповіли у Рівненській обласній філармонії

Адміністрації філармонії відреагувала на претензії користувача та написала йому відповідь у коментарях.

"Використання квитків старого зразка, які залишилися на обліку філармонії - грубе недоопрацювання концертного відділу філармонії. Адміністрація Рівненської обласної філармонії просить вибачення перед слухачами та громадськістю, і оперативно виправить ситуацію. Квитки нового зразка вже є в наявності", - сказано в повідомленні.