Коли ностальгуєш за СРСР: "радянський" скандал у філармонії Рівного отримав продовження
У Рівному спалахнув скандал через квитки до філармонії. Один із користувачів звернув увагу, що в касі досі видають квитки зразка часів СРСР та російською мовою.
Про це юрист Валентин Дупак розповів на своїй сторінці у Facebook.
Валентин Дупак опублікував на своїй сторінці фотографію квитків до Рівненської обласної філармонії. За знімком можна побачити, що квитки – зразки радянських часів та надруковані російською мовою.
"Коли ностальгуєш за радянським союзом. Бажаєш згадати свою юність і "Жовтень" - прийди на відкриття сезону до Рівненської обласної філармонії. Погляд на квиток - ніби машина часу поверне тебе до минулого. За 300 гривень з людини могли б і на принтері нормальні квитки державною мовою надрукувати", - написав він у мережі.
Фото: Валентин Дупак
Що відповіли у Рівненській обласній філармонії
Адміністрації філармонії відреагувала на претензії користувача та написала йому відповідь у коментарях.
"Використання квитків старого зразка, які залишилися на обліку філармонії - грубе недоопрацювання концертного відділу філармонії. Адміністрація Рівненської обласної філармонії просить вибачення перед слухачами та громадськістю, і оперативно виправить ситуацію. Квитки нового зразка вже є в наявності", - сказано в повідомленні.
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