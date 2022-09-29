Гендиректор Yakaboo потрапив у гучний скандал із "жартом" про покупців-жінок (відео)
Генеральний директор українського видавництва Yakaboo Іван Богдан потрапив у дуже неприємний сексистський скандал. Він спробував пожартувати про жінок, щоправда, це зовсім не вийшло.
Інцидент стався у рамках зустрічі українських популяризаторів читань "Українська книга: після війни, геть від Москви".
Деталі скандалу
У студії Богдан відповідав на запитання, який він – український читач книжок. Він повідомив, що сама суха статистика у відсотках зараз нікому не цікава. І тут директор видавництва з посмішкою вирішив "пожартувати".
Він повідомив, що жінки найчастіше купують книги в Україні, але на гроші чоловіків, які їх заробляють.
"Більше книг купують жінки. Ну як завжди витрачають кошти, які заробляють чоловіки", - заявив Іван Богдан.
Українки закликають нічого не купувати на Yakaboo
Зазначимо, що цей вислів зачепив дуже багатьох українок. У коментарях до відео жінки висловили своє обурення такими сексистськими висловлюваннями Івана Богдана.
Цікаво, як піде бізнес Yakaboo після таких заяв директора видавництва?
Так, деякі жінки вже закликають бойкотувати будь-які покупки у видавництві.
- Ось вам простий майстер-клас, як обісратися на рівному місці. Більше ніяких покупок у Yakaboo, хай працює інститут репутації!
- Як маркетологиня відкрию секрет, що без жіночої аудиторії в Україні не проживе жодного бізнесу, навіть шиномонтажу. Тож віддавайте свої гроші туди, де вас поважають, пані.
- Після того як у 2020 році Yakaboo продавали у собі на платформі книгу "Гамарджоба, панове" і казали, що то не вони, думала, трохи порозумнішало їх керівництво. А ніт. Нова тема. Секзизм. Тепер точно гудбай.
- Дуже образливо звучити. А здавалося, людина розумна і поважана. Він напевно на роботі ті ж так само цінує жінок. А своїм секретерам-жінкам, певно, він платити мало, бо для чого їм платити, якщо їм все одно чоловіки їх дають гроші!!!
- Yakaboo для мене помер.. Назавжди..
- Більше ніяких покупок на якабу! Ось так обісрати більшість жінок-книголюїв, які самі заробляють гроші - рівень зовсім дурної та сексиської людини. Хай працює інститут репутації.
Як ми раніше писали, у Дніпрі у мовній школі дітей навчали, що вони росіяни.
Також ми повідомляли, що росіянка назвала себе українкою, щоб потрапити до "Танців із зірками" у Франції .