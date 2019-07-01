Астролог назвав знаки Зодіаку, яким дуже пощастить у липні

Астролог назвав везучі знаки Зодіаку в липні (колаж РБК-Україна)

Гороскоп на липень віщує успішне ведення справ і справжню любов

Астролог Павло Глоба у своєму гороскопі на липень розповів, які знаки Зодіаку виявляться найбільш везучими. Згідно зіркам, у новому місяці деякі із знаків знайдуть справжню любов, будуть подорожувати і почнуть успішний проект. Серед щасливчиків – Леви, Близнюки, Діви, Скорпіони і Водолії.

Липень для Близнюків буде щасливим місяцем. Ваш настрій буде завжди на висоті. Можливі невеликі проблеми з вибором ділових партнерів, але після ретельного зважування вам вдасться зробити правильний вибір і укласти гарну угоду. У цьому місяці ви зустрінете свою другу половинку – можливо це буде людина, яку ви давно знаєте. Нові відносини, які будуть побудовані на тривалій дружбі можуть стати коханням всього життя.

Сприятливі дні – 1, 5, 9, 13, 17, 22, 23, 28.

Несприятливі дні – 2, 12, 21, 30.

Левів очікує насичений місяць, в якому змішаються великий прибуток за проектами або підписання вдалого договору. Якщо ви вирішите завести блог або спробувати себе в будь-якій іншій справі – у вас це обов'язково вийде, треба тільки докласти трохи зусиль. У цьому місяці вас чекають подорожі, якщо не в далеку – то за місто, але це буде так само весело і привнесе у ваше життя багато радості. Якщо Лев не перебуває у відносинах, то в липневій подорожі він зустріне любов всього свого життя. Єдине що може все зіпсувати – поспішність і необачність.

Сприятливі дні – 1, 5, 9, 17, 23, 29.

Несприятливі дні – 2, 16, 24, 26.

Астролог розповів, які знаки Зодіаку в липні знайдуть кохання

Діви будуть проявляти активність у всіх сферах життя: в кар'єрі, і в особистому житті. У сімейних справах пануватиме гармонія. Самотні представники знаку можуть познайомитися з парою в кінці липня.

Сприятливі дні – 8, 11, 19, 21, 24, 29.

Несприятливі дні – 1, 9, 15, 18, 27, 28.

Липень стане для Скорпіонів найщасливішим місяцем в 2019 році. Вас чекає успіх у всіх сферах: в кар'єрі, особистому житті. Вас чекає подорож і безліч позитивних емоцій. Уникайте стресів – вони можуть погано позначитися на вашому здоров'ї.

Сприятливі дні – 2, 11, 12, 24, 29, 31.

Несприятливі дні – 5, 13, 14, 19, 20, 23.

Водоліїв чекає вдалий липень. У кар'єрі вам краще доробити старі проекти, ніж братися за нові. Особисте життя складеться в липні добре: ви познайомитеся зі своєю другою половинкою. Вас чекає багато романтичних днів.

Сприятливі дні – 5, 6, 13, 17, 22, 23.

Несприятливі дні – 1, 4, 11, 12, 20, 21.

Як повідомлялося раніше, астролог Павло Глоба також назвав знаки Зодіаку, які зубожіють в 2019 році.