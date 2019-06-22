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Астролог рассказал, какие знаки Зодиака обнищают в этом году

STYLERЖизнь    22.06.2019 - 07:30
Астролог рассказал, какие знаки Зодиака обнищают в этом году
Астролог рассказал, какие знаки Зодиака обнищают (коллаж РБК-Украина)

В этом году астрологи предсказывают проблемы с финансами некоторым знакам Зодиака

Финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков Зодиака составил известный астролог Павел Глоба. Согласно ему, некоторые знаки ждут серьезные проблемы с деньгами еще в этом году. Астролог советует быть более внимательными в финансовых вопросах, ведь для некоторых 2019-й может стать полностью провальным. А становиться банкротом ни у кого желания нет, правда же? Особенно прислушаться к советам астролога нужно представителям таких знаков Зодиака, как Козерог, Овен и Лев.

Овен

Сохранять и приумножать деньги - с этим у Овнов постоянно проблемы. В этом году у вас может наступить такой момент, когда вашей зарплаты будет хватать ровно на месяц, а иногда придется и одолжить. Постарайтесь умерить свои аппетиты и не жить одним днем, так как это может привести к серьезным финансовым проблемам уже в ближайшем будущем. Если вы летом будете проедать в ресторанах за неделю то, что заработали за месяц, то новый год вы будете встречать только с салатом оливье и шампанским, купленным по акции.

Лев

Львам, это не секрет, нравится тратить деньги на игры, лотереи, делать ставки и тому подобное. Им очень трудно пройти мимо казино. Львы, эти развлечения могут быть губительными не только для вас, но и для ваших родных. В этом году постарайтесь максимально ограничить себя от азартных игр. Да, это будет нелегко. Но лучше уделите больше времени семье: сводите детей в кино, в театр, музей, сходите с женой в ресторан. И тогда уже в начале следующего года вы сможете почувствовать, как деньги текут к вам рекой.

Козерог

Если вы, Козероги, знаете ритуалы на удачу, то пользуйтесь ими каждый день. Этот год, особенно в финансовом плане, не самый лучший. Чтобы минимизировать неурядицы в сфере финансов, не делайте дорогих покупок, отложите это на следующий год. Но если вы все же захотите обзавестись, например, автомобилем, то будьте готовы к тому, что на его ремонт вы выложите колоссальную сумму. И это только в 2019-м. Постарайтесь потерпеть еще несколько месяцев - тогда у вас все будет намного лучше.

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