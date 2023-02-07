Усього одне "золоте" правило, яке збереже ваші стосунки з коханими

"Золоте" правило стосунків

Правило просте, але дуже важливе - якщо в стосунках вас щось не влаштовує, говоріть про це одразу.

Не мовчіть, не відкладайте, не чекайте, що партнер сам зрозуміє, здогадається, що вам не подобається… Навіть по ваших багатозначних поглядах, мовчанню. Найімовірніше, він не зрозуміє.

Якщо ви не будете озвучувати неприємні чи неприйнятні для вас моменти, звідки ваш партнер дізнається, що щось не так?

Ваше ж невдоволення тим часом буде накопичуватись і рано чи пізно вийде назовні. Тож не тягніть час, не носіть в собі негатив, а вирішуйте проблеми по мірі їх виникнення.

Тримайте 5 простих способів зробити ваші стосунки міцнішими: