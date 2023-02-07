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Усього одне "золоте" правило, яке збереже ваші стосунки з коханими

Як зберегти стосунки з коханою людиною (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Коли двоє людей зустрічаються і прагнуть побудувати міцні довготривалі стосунки, вони обидва мають пам'ятати, що - це завжди робота, і часом - нелегка. Існує багато порад того, як зберігати теплі взаємини, але "золоте" правило - одне.

Про це пише Telegram-канал "Краса. Здоров'я. Стосунки".

"Золоте" правило стосунків

Правило просте, але дуже важливе - якщо в стосунках вас щось не влаштовує, говоріть про це одразу.

Не мовчіть, не відкладайте, не чекайте, що партнер сам зрозуміє, здогадається, що вам не подобається… Навіть по ваших багатозначних поглядах, мовчанню. Найімовірніше, він не зрозуміє.

Якщо ви не будете озвучувати неприємні чи неприйнятні для вас моменти, звідки ваш партнер дізнається, що щось не так?

Ваше ж невдоволення тим часом буде накопичуватись і рано чи пізно вийде назовні. Тож не тягніть час, не носіть в собі негатив, а вирішуйте проблеми по мірі їх виникнення.

Тримайте 5 простих способів зробити ваші стосунки міцнішими:

  • Ніколи не йдіть з дому не попрощавшись
  • Частіше говоріть про свої почуття та виявляйте їх
  • Знайдіть час тільки для вас обох
  • Не переставайте дивувати один одного
  • Вмійте досягати компромісів

Раніше ми писали про п'ять речей, які жінка ніколи не повинна робити для чоловіка ні в якому разі.

Також дізнайтеся, якими хитрими способами жінка може втримати поруч коханого чоловіка.

Крім того ми писали, як виявити, що ваші стосунки приречені.

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