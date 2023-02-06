5 речей, які жінка ніколи не повинна робити для чоловіка

Закохані жінки часто не бачать кордонів у прояві своїх почуттів і ладні йти на жертви заради свого обранця. Коли емоції переповнюють, важко підключити здоровий глузд і не наробити помилок. Але заради гармонійних стосунків зробити це вкрай важливо.

Про 5 речей, які не треба робити для коханого, пише Telegram "Краса. Здоров'я. Стосунки".

Ніколи не допомагайте чоловікам фінансово

Морально підтримати, підбадьорити – так. Гроші давати – ні. Гроші має давати чоловік.

Ніколи не змінюйте зовнішність заради нього

Лише заради себе. Ваші намагання втиснутись в його стандарти краси зазнають фіаско, адже якщо партнер не приймає вашу зовнішність, він завжди знайде до чого причепитися.

Ніколи не жалійте чоловіка

Жаліючи його чи вирішуючи його проблеми, жінка власними руками вбиває в чоловіку чоловіка. Задача жінки – вселяти в партнера впевненість у власних силах.

Не повчайте і не хваліть чоловіка.

Ви йому не мама і не вчителька. Жінка має дякувати і захоплюватись діями та вчинками чоловіка. Таким чином вона задає його прагненням більш високу планку, до якої він буде йти.

Ніколи не жертвуйте собою і своїм життям заради чоловіка

Інакше від вас нічого не залишиться. А ваші жертви ніхто не оцінить. Жертву не поважають, об жертву витирають ноги. Займайтесь собою, розвивайтесь, майте своє життя, свій особистий простір, доходи, захоплення. Будьте впевненою в собі, отримуйте задоволення від життя. Лише тоді чоловік буде вас поважати та цінувати.