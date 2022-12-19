Ваші стосунки - приречені. Психологи з’ясували причини несумісності
Стосунки можуть руйнуватися з різних причин, але одними з головних є інтимні проблеми, а саме – несумісніть у ліжку. Адже сексуaльний аспект взаємин між партнерами – вкрай важливий для гармонії між вами.
Про причини інтимної несумісності, розповіли в Telegram Сексологія.
У вас різне лібідо
Один з вас може любити секс по вечорах, а інший навпаки – вранці. Або ж вам хочеться кохатися щодня, а вашому партнерові не так часто.
Вам подобаються різні речі в ліжку
Можливо, вашому партнерові хочеться робити одне, а вам інше. І ви не йдете на поступки. Може це навіть не справа смаку, а саме те, що ви не готові робити. Але це те, що потрібно партнерові для збудження.
Ви не розумієте натяки і підказки один одного
Можливо, ви просто почуваєте себе ніяково, бо не розумієте мову тіла один одного, коли ви не говорите, а підказуєте один одному рухами.
Ви не розмовляєте
Ви можете нічого не говорити, поки кохаєтеся. Але ви повинні відкрито говорити про свої сексуальні потреби, щоб вони були задоволені.
У вас інші проблеми в стосунках
Якщо у вас не дуже добре поза межами спальні, не вистачає довіри і відкритості, тоді ви не можете розслабитися і в ліжку.
У одного або обох з вас є внутрішні проблеми
Може це взагалі не пов’язано з вашими відносинами та інтимом. Багато чого може відбуватися в голові або з тілом, що впливає на сексуальне життя.
Раніше ми писали про найогидніші речі, які роблять чоловіки в ліжку.
Крім того читайте, в які міфи про секс час перестати вірити.