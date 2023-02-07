Всего одно "золотое" правило, которое сохранит ваши отношения с любимыми

"Золотое" правило отношений

Правило простое, но очень важное – если в отношениях вас что-то не устраивает, говорите об этом сразу.

Не молчите, не откладывайте, не ждите, что партнер сам поймет, догадается, что вам не нравится… Даже по вашим многозначительным взглядам, молчанию. Скорее всего, он не поймет.

Если вы не будете озвучивать неприятные или неприемлемые вам моменты, откуда ваш партнер узнает, что что-то не так?

Ваше же недовольство в это время будет накапливаться и рано или поздно выйдет наружу. Не тяните время, не носите в себе негатив, а решайте проблемы по мере их возникновения.

Держите 5 простых способов сделать ваши отношения крепче: