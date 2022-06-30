Услышала: "Мама, ты тут?" Как женщина с дочкой спаслись под завалами киевской многоэтажки после удара РФ

Глава семейства тогда в результате вражеского обстрела многоэтажки не выжил. Из-под обломков спасатели достали его раненых дочь Женю и жену Екатерину Волкову.

Рассказывая о своем спасении с девочкой, женщина вспоминает сам момент ракетного удара по дому, от которого семья проснулась утром в минувшее воскресенье.

"Повылетали окна, мы вскочили и побежали. У нас 2-этажная квартира, мы побежали в другую сторону", - говорит Волкова, гражданка РФ, которая была замужем за киевским адвокатом Алексеем Никитиным.

Ее муж не успел спуститься, так как побежал на второй этаж, чтобы выпустить их собаку. И тут снова произошел взрыв.

"Я помню, что дальше лечу спиной вниз. Мне показалось, что это было этажа 2-3. Когда я поняла, что потеряю сознание, то услышала снизу голос дочери: "Мама ты тут?" Тогда я поняла, что отключаться не следует", - вспоминает женщина.

Сначала девочка пыталась звать на помощь, но ее мама посоветовала громко кричать, лишь когда придут люди. Так Женя и сделала, услышав голоса спасателей, которые разбирали бетонные завалы попавшей под ракетный обстрел девятиэтажки.

Екатерина Волкова с дочерью Женей (фото: скриншот с видео)

"Я услышала, как до ребенка добрались люди, что она с ними уже общается", - рассказывает пани Екатерина.

Потом достали и ее, увезли в больницу. О гибели мужа под завалами квартиры женщина узнала уже после обеда.

"Он был душой. Его все называли душа, потому что он был душой всех", - говорит она об Алексее.

Киевлянин Алексей Никитин не выжил в результате российского ракетного обстрела утром 26 июня (фото: скриншот с видео)

Врачи столичного "Охматдета" отмечают, что мама и дочка должны поправиться, но им сложно дать прогноз по их психологическому состоянию. Так, маленькой Жене еще сложно принять и понять все, что произошло.

"От этого состояния не так легко отойти. Она еще не до конца понимает, что произошло. Наша работа здесь больше на профилактику, на ее эмоциональную стабильность, устойчивость. Дать ей ресурс принять все и пройти это", - говорит заведующий центром медико-психологической, социально-реабилитационной помощи Алена Аноприенко.

Екатерина Волкова с 7-летней Женей ищут в себе силы жить дальше, и благодарят бойцов ГСЧС, что смогли спасти их жизнь.

Видео: женщина, пострадавшая от ракетных ударов РФ по киевском многоэтажке 26 июня, рассказала о произошедшем