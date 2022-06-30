Почула: "Мама, ти тут?" Як жінка з дочкою врятувалися під завалами київської багатоповерхівки після удару РФ

Глава сімейства тоді в результаті ворожого обстрілу багатоповерхівки не вижив. З-під уламків рятувальники дістали його поранених дочку Женю і дружину Катерину Волкову.

Розповідаючи про свій порятунок з дівчинкою, жінка згадує сам момент ракетного удару по будинку, від якого сім'я прокинулася вранці минулої неділі.

"Повилітали вікна, ми схопилися і побігли. У нас 2-поверхова квартира, ми побігли в інший бік", - говорить Волкова, громадянка РФ, яка була одружена з київським адвокатом Олексієм Нікітіним.

Її чоловік не встиг спуститися, оскільки побіг на другий поверх, щоб випустити їх собаку. І тут знову стався вибух.

"Я пам'ятаю, що далі лечу спиною вниз. Мені здалося, що це було поверхи 2-3. Коли я зрозуміла, що знепритомнію, то почула знизу голос дочки: "Мама ти тут?" Тоді я зрозуміла, що відключатися не слід", - згадує жінка.

Спочатку дівчинка намагалася кликати на допомогу, але її мама порадила голосно кричати, лише коли прийдуть люди. Так Женя і зробила, почувши голоси рятувальників, які розбирали бетонні завали дев'ятиповерхівки, що потрапила під ракетний обстріл.

Катерина Волкова з дочкою Женею (фото: скріншот з відео)

"Я почула, як до дитини дісталися люди, що вона з ними вже спілкується", - розповідає пані Катерина.

Потім дістали і її, відвезли в лікарню. Про загибель чоловіка під завалами квартири жінка дізналася вже після обіду.

"Він був душею. Його всі називали душа, тому що він був душею всіх", - говорить вона про Олексія.

Киянин Олексій Нікітін не вижив в результаті російського ракетного обстрілу вранці 26 червня (фото: скріншот з відео)

Лікарі столичного "Охматдиту" зазначають, що мама і дочка повинні одужати, але їм складно дати прогноз стосовно їх психологічного стану. Так, маленькій Жені ще складно прийняти та зрозуміти все, що сталося.

"Від цього стану не так легко відійти. Вона ще не до кінця розуміє, що сталося. Наша робота тут більше на профілактику, на її емоційну стабільність, стійкість. Дати їй ресурс прийняти все і пройти це", - каже завідувачка центра медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги Альона Анопрієнко.

Катерина Волкова з 7-річною Женею шукають в собі сили жити далі, і дякують бійцям ДСНС, що змогли врятувати їхнє життя.

Відео: Жінка, яка постраждала від ракетних ударів РФ по київській багатоповерхівці 26 червня, розповіла про подію