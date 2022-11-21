Відому блогерку, яка нападала на українок у Німеччині, наздогнало жорстке покарання

Прихильницю Путіна Юлію Прохорову депортували з Німеччини. Жінка систематично нападала на українських біженців, викрикувала пропагандистські гасла та образливі слова.

Про це повідомили на сайті The Insider.

Юлія Прохорова має славу відомої путіністки та пропагандистки. Вона неодноразово переслідувала українських біженців за кордоном із вигуками про Росію.

Наприклад, у серпні Юлія буквально йшла за українками у Відні з камерою та кричала їм вслід: "Девченки, слава России?", "Россия победит", "Чей Херсон?" На**й Украину!"

Тоді вона відразу за це поплатилася, адже ресурс бронювання житла заблокував її профіль і скасував резерв на оселю у Відні. Згодом безробітна росіянка у соцмережах викладала відеоролики, в яких вона танцює під бомбардування в Україні та знущалася з українців на вулицях.

Після цього до її квартири навідалася німецька поліція з метою провести обшук. Під час обшуку правоохоронці вилучили в росіянки три смартфони та ноутбук.

Але життя нічого не вчить росіянку. Вона настільки загралася в "побєдобєсіє", що її депортували з Німеччини. Відомо, там жінка заробляла наданням німцям інтимних послуг.

Фото: The Insider

"Мінус одна упорота рашистка в Європі. Юлію Прохорову ввічливі люди в поліцейській формі депортують з Німеччини. До речі, відтепер Юлія Прохорова точно усвідомила, чий Херсон", - написав український журналіст Цаплієнко.