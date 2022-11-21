Известную блогершу, которая нападала на украинок в Германии, догнало жесткое наказание
Поклонницу Путина Юлию Прохорову депортировали из Германии. Женщина систематически нападала на украинских беженцев, выкрикивала пропагандистские лозунги и оскорбительные слова.
Об этом сообщили на сайте The Insider.
Юлия Прохорова имеет славу известной путинистки и пропагандистки. Она неоднократно преследовала украинских беженцев за границей с возгласами о России.
К примеру, в августе Юлия буквально шла за украинками в Вене с камерой и кричала им вслед: "Девченко, слава России?", "Россия победит", "Чей Херсон?" На**й Украину!"
Тогда она сразу за это поплатилась, ведь ресурс бронирования жилья заблокировал ее профиль и отменил резерв на жилье в Вене. Позже безработная россиянка в соцсетях выкладывала видеоролики, в которых она танцует под бомбежку в Украине и издевалась над украинцами на улицах.
После этого в ее квартиру наведалась немецкая полиция с целью провести обыск. Во время обыска правоохранители изъяли у россиянки три смартфона и ноутбук.
Но жизнь ничего не учит россиянку. Она настолько заигралась в "победосебье", что ее депортировали из Германии. Известно, что там женщина зарабатывала предоставлением немцам интимных услуг.
Фото: The Insider
"Минус одна упорная решистка в Европе. Юлию Прохорову вежливые люди в полицейской форме депортируют из Германии. Кстати, теперь Юлия Прохорова точно осознала, чей Херсон", - написал украинский журналист Цаплиенко.
Ранее мы рассказывали, что в Германии россиянка напала на украинку с малышом. Женщина выбросила все детские игрушки, а маму ребенка назвала "злой собакой".
Другая пропагандистка из Дрездена призвала Путина бомбить город, потому что ей не нравятся митинги украинцев.