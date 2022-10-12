Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна бомбити українців у Дрездені (відео)

У Дрездені росіянці, яка мешкає в Німеччині, не сподобалися мітинги українців, які протестували проти терористичної політики Кремля та ракетного обстрілу України. Жінка закликала російського диктатора бомбардувати Дрезден.

Деталі скандалу у Дрездені

Люди вийшли на площу у Дрездені 10 жовтня, щоб привернути увагу громадськості до масованого російського ракетного удару по Україні.

"Володимире Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось, тут у нас у Дрездені теж можна один раз еб*нути гарненько", - сказала росіянка на відео.

Що відомо про росіянку

Особу жінки швидко встановили.

Як виявилося, відео записувала Олена Дірксен родом з Таганрога.

Вона володіє російським рестораном "Родина" (Rochlitzer Str. 36, 09648 Mittweida, Саксонія, Німеччина) у Мітвайді, недалеко від Дрездена.

Після її висловлювань, люди масово ставлять йому низький рейтинг. А поліція вже перевіряє її неадекватні висловлювання.