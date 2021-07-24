Ускользает от антител: Голубовская рассказала об опасности "Дельты" и как уберечься

Штамм коронавируса "Дельта" имеет около 15 различных мутаций по сравнению с исходным вирусом, две из которых помогают ему избежать антител, как природных, так и приобретенных после вакцинации. Мутация P681R ответственна за "прилипание" вируса к клеткам человека, и способствует образованию синцития, которую можно назвать "фабрикой по производству клеток".

Об этом 24 июля рассказала инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в своем Facebook .

По словам завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца, создаваемые вариантом Delta синцитии очень обширнее, и приводят к "буквально взрывному нарастанию вирусной нагрузки". Кроме того, это обуславливает более высокую контагиозность (заразность) возбудителя.

Почему "Дельта" ускользает от антител

"Способность Delta образовывать синцитии помогает ему ускользать от иммунной системы и делает вирус более опасным для организма. В процессе воспроизводства вирусы повреждают клеточный аппарат и создают свои копии, которые, после гибели клетки, попадают в межклеточное пространство и только там подвергаются атаке нейтрализующими антителами", - обратила внимание Голубовская.

Когда клетки сливаются в синцитий, находящийся внутри вирус штамма Delta избегает действия антител, а еще - частично ускользает от антител, вырабатываемых в ответ на вакцинацию. Более всего такой эффект выражен у пожилых людей.

Для кого "Дельта" опаснее всего

Согласно данным британских специалистов, если человек вакцинирован один раз, то эффективность прививки составляет около 30% для предотвращения болезни и 75% для предотвращения госпитализации.

После двух доз вакцины это соотношение равно 80% и 94% соответственно.

"Дельта" у пациента способна нанести больший ущерб тканям и органам, особенно легких.

Как себя обезопасить

Голубовская призвала не относиться к угрозе из-за опасного штамма легкомысленно, и дала ряд советов, как можно избежать негативных последствий в случае заражения: