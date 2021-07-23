Где в Украине можно сделать тест на "Дельту": список
В Украине уже обнаружили первые случаи штамма "Дельта". Однако, выявить вирус очень сложно, ведь лабораторий, в которых можно сделать тест очень мало.
Об этом пишет "Новини.LIVE".
Где можно сделать тест
В Минздраве рассказали, что при наличии реагентов, тесты на "Дельту" могут проводить в лабораториях таких учреждений:
- Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБГ)
- ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины" (на основе договора с АО "Фармак")
Кроме того, такие анализы могут проводить и частные лаборатории, имеют секвенатор.
Что известно о штамме "Дельта"
Так, впервые штамм обнаружили осенью прошлого года в Индии.
"Дельта" остается недостаточно исследованным заболеванием, но, по предварительным оценкам, этот штамм у 1,6 раза заразнее, чем штамм "Альфа" (британский разновидность вируса). Также в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - в реанимацию.
В некоторых случаях инфекция также может поражать кишечник. Более того симптомы "Дельты" могут напоминать пищевое отравление, в частности понос и рвоту.
Ранее мы сообщали, что стало известно, усилят ли карантин в Киеве через новые случаи штамма "Дельта".
Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе поставит Украину тесты для выявления "Дельта"-штаму коронавируса.