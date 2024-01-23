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Усім "царицям" присвячується: Леся Нікітюк гнівно звернулася до прихильників російського контенту

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведуча Леся Нікітюк емоційно звернулася до поціновувачів російського контенту, які, незважаючи на геноцидні дії РФ на території України, продовжують його споживати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Леся Нікітюк дорікнула любителям контенту РФ

Так, у себе в stories ведуча "Хто зверху?" поділилася інфографікою, що за один рік повномасштабної війни російські виконавці заробили понад 80 мільйонів доларів від глядачів і слухачів в Україні.

Леся Нікітюк дорікнула любителям контенту РФ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також п'ять мільйонів сплатили як податок.

Як висновок, за ці самі кошти українці могли б придбати 10 000 дронів для ЗСУ, оскільки вартість одного становить 500 доларів.

"Усім “царицям” присвячується… Слухайте бл*ть далі і плюйте на війну", - написала Леся.

Леся Нікітюк дорікнула любителям контенту РФ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Також вона придумала спосіб, як зробити так, щоб українці почали слухати україномовний контент.

Леся Нікітюк дорікнула любителям контенту РФ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я завтра телефоную найкращим музичним продюсерам країни, нехай роблять із мене співачку, доведеться мені особисто змусити деяких людей нарешті слухати українські пісні", - пожартувала Нікітюк.

Нещодавно Леся заінтригувала несподіваним зізнанням про пластичні операції.

Також ми розповідали, що відома співачка 12 років не може отримати громадянство України.

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