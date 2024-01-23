Українці "оплатили" 10 000 дронів для армії РФ, споживаючи російський контент: інфографіка
Російська музика та фільми неодноразово потрапляли в перелік найпопулярніших в Україні. За це країна-агресор отримує фінансування на виготовлення зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інфографіку від Top Lead.
Росія заробляє гроші на українцях
Відомо, що російські автори отримують дохід від переглядів і прослуховувань на стрімінгових майданчиках.
За один рік повномасштабної війни вони заробили понад 80 мільйонів доларів від глядачів і слухачів в Україні. Додамо, що п'ять мільйонів сплатили як податок.
Автори дослідження дійшли висновку, що за ці самі кошти українці могли б придбати 10 000 дронів для ЗСУ, оскільки вартість одного становить 500 доларів.
Що про це думають українці
У коментарях під дописом з дослідженням далеко не всі погодилися з такою думкою:
- "Мало того деякі українці ще пишуть досі свої блоги чи відео на російській, чим збагачують російську культуру, відповідно "руській мір". І відповідно збіднюючи свою. І все це проблеми "яка різниця" і "не на часі". Що може додати мізків таким людям - я вже не знаю".
- "Насправді менше, оскільки не варто забувати, що не 100% податків іде на армію, там пару відсотків буквально, тому кількість можна зменшити щонайменше в 10 разів".
- "Більшість російських авторів, яких зараз дивляться українці, емігрували. Той же Кац живе в Ізраїлі, тому від нього йдуть податки в бюджет Ізраїлю. Краще б оцінювали доходи тих, хто знаходиться в Росії".
- "На 10 році війни доводиться людям пояснювати, що всі російські ліберали працюють на РФ..."
- "У мене питання, звідки ви взяли цю цифру у 80 млн. В теорії можна прикинути цифру просто від всієї монетизації, але конкретно скільки від українців це нереально. Це тільки сам автор контенту може подивитись з яких країн його слухають і в якому відсотковому співвідношенні".
Російський контент в Україні
Нещодавно у РФ випустили серіал про 90-і роки, який також набув популярності в Україні. Серіал пропагує безкарність і романтизує радянські часи.
Крім самої стрічки, у соціальних мережах українців поширеним став саундтрек до нього. Він очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні Apple Music.
Скриншот
Однак нагадаємо, що в рейтингу найпопулярніших пісень в Україні 2023 немає російської музики.
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