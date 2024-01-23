Всем "царицам" посвящается: Леся Никитюк гневно обратилась к поклонникам российского контента

Леся Никитюк упрекнула любителей контента РФ

Так, у себя в stories ведущая "Хто зверху?" поделилась инфографикой, что за один год полномасштабной войны российские исполнители заработали более 80 миллионов долларов от зрителей и слушателей в Украине.

Леся Никитюк упрекнула любителей контента РФ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также пять миллионов уплатили в качестве налога.

Как вывод, за эти же средства украинцы могли бы приобрести 10 000 дронов для ВСУ, поскольку стоимость одного составляет 500 долларов.

"Всем "царицам" посвящается... Слушайте бл*ть дальше и плюйте на войну", - написала Леся.

Леся Никитюк упрекнула любителей контента РФ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также она придумала способ как сделать так, чтобы украинцы начали слушать украиноязычный контент.

Леся Никитюк упрекнула любителей контента РФ (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я завтра звоню лучшим музыкальным продюсерам страны, пусть делают из меня певицу, придется мне лично заставить некоторых людей наконец-то слушать украинские песни", - пошутила Никитюк.