Усилит влечение и поможет волосам: названа неизвестная польза арбуза

В Украине начинается сезон арбузов. И хотя многие пока опасаются покупать лакомство боясь нитратов, ягода не только вкусна, но и очень полезна. Врачи говорят, что арбузы помогут вашему сердцу, пищеварению, да что там - даже улучшат качество секса. Про какие еще малоизвестные факты об арбузах мы забываем - читайте в нашем материале.

Интересно, что 3 августа отмечается Всемирный день арбузов. На сегодня существует около 120 разновидностей бахчевых. А внутри мякоть арбуза бывает розовая, красная, малиновая и даже желтая, пишет НВ.

Поможет похудеть

Арбуз низкокалориен (30 ккал на 100 грамм) и в то же время дает чувство сытости. Такими свойствами он обязан высокому содержанию воды (92%). Диетологи говорят, что с помощью арбуза можно восполнять дефицит жидкости в организме. Не зря арбузная диета является одной из самых популярных.

Витамин С

Всего 800 грамм арбуза дадут вам суточную норму этого важного витамина. Он является важнейшим антиоксидантом, помогающим предотвратить повреждение клеток.

Зрение

Благодаря витамину А и каротеноидам арбузы могут противостоять ухудшению зрения с возрастом и старению кожи.

Защищает от рака

Тип каротиноида ликопин, содержащийся в арбузе, наиболее эффективен в предотвращении рака пищеварительной системы. Кроме того, вещество кукурбитацин Е обладает способностью ингибировать рост опухолей.

Здоровое сердце

Поддержать здоровье сердца прежде всего помогут витамины А, В6, С и необходимые для сердца магний и калий, а также ликопин, который помогает в снижении уровня холестерина и кровяного давления, способен уменьшить жесткость и толщину стенок артерий. А аминокислота цитруллин способствует расширению кровеносных сосудов, что снижает кровяное давление.

Борется с воспалениями

Арбуз может помочь уменьшить воспаление и окислительное повреждение, так как он богат противовоспалительными антиоксидантами: ликопином и витамином С.

Снимает крепатуру

Цитруллин - вещество о котором говорилось выше, помогает бороться с болью в мышцах после физических нагрузок. Она продается и в виде препарата, однако препарат лучше усваивается вместе с арбузным соком. Именно поэтому атлеты и бегуны полюбляют сок и смузи из ягоды.

Кожа и волосы

Витамин С помогает организму вырабатывать коллаген, протеин, что делает вашу кожу упругой и крепкой. Витамин А помогает регенерации клеток кожи. При дефиците этого витамина кожа становится сухой и шелушиться. А вот ликопин и бета-каротин помогут защитить кожу от солнечных ожогов.

Поможет кишечнику

Благодаря большому количеству клетчатки и воды арбуз способствует хорошему пищеварению. Диетологи советуют лакомиться арбузом, чтобы нормализовать процесс выведения отходов из организма в случае сбоев.

Интим

Арбуз богат фитонутриентами, что стимулируют либидо. Те же ликопин, цитруллин и бета-каротин помогают снять давление в кровеносных сосудах, а это естественное улучшение для усиления сексуального влечения.

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