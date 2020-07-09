Эти продукты категорически нельзя употреблять с чаем: вырабатываются канцерогены

Какие продукты нельзя употреблять с чаем (фото: pixabay.com)

Диетологи рассказали, какие продукты несовместимы с чаем

Врачи назвали ряд продуктов, которые нельзя употреблять вместе с чаем. Некоторые из них замедляют метаболизм, и даже приводят к выработке канцерогенов. А вот их полезные свойства резко уменьшаются.

Интересно, что эти сочетания привычны для многих из нас. Итак, в чай, пишет Telegraf, не стоит добавлять сахар, мед, молоко и даже лимон. Вкус от этого станет лучше, а вот пользы - ноль.

Для любителей сладкого чая плохой новостью будет то, что сахар не только приводит к ожирению, но и резко повышает уровень глюкозы в крови, заставляя поджелудочную железу вырабатывать большое количество гормона инсулина. Кроме того, сахар приводит к метаболическому синдрому - комплексу нарушений обмена веществ, при котором повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Безобидный лимон тоже не стоит миксовать с горячим чаем. Сам по себе фрукт, безусловно, полезен. А вот высокая температура убивает все его полезные свойства.

А вот молоко, добавленное в чай, помешает усвоению полезных природных антиоксидантов, которые содержатся в чае.

Также не стоит добавлять мед в горячий напиток, потому что при высокой температуре он превращается в канцероген. Воздействие которого на организм человека повышает вероятность возникновения злокачественных опухолей.

Интересно, что диетолог ранее рассказала, кому может навредить мед. Она рассказала, что при температуре выше 60 градусов продукт полностью потеряет полезные свойства.

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