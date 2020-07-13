ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Врачи рассказали, кому строго запрещено есть дыню

Понедельник 13 июля 2020 14:55
Врачи рассказали, кому строго запрещено есть дыню
Кому не полезно есть дыню (фото: pixabay)
Автор: Styler

Врачи в канун сезона дынь предупредили про опасность бахчевых для некоторых людей

Медики рассказали, кому категорически нельзя есть дыню. Этот ароматный и сочный летний плод любим многими украинцами, но кое-кому стоит воздержаться, чтоб не подорвать здоровье.

У дыни, безусловно, больше преимуществ, чем недостатков, но иногда витамины лучше получать из других продуктов, пишет food.ndtv.com.

Дыня противопоказана в таких случаях

1. Вы болеете сахарным диабетом. Врачи говорят, что дыня может привести к повышению уровня сахара в крови.

2. Проблемы с лишним весом. Если вы хотите сбросить лишнее, дыню лучше не вводить в свой рацион. Ведь высокое содержание сахара в ней влияет на метаболизм.

3. Не рекомендуется есть дыню на ночь даже тем, кто не худеет. Ведь из-за того же сахара, это может повлиять на качество сна.

4. Если вы страдаете от воспалительных и инфекционных заболеваний желудка и кишечника. Дыня благодаря высокому содержанию клетчатки и воды хорошо влияет на пищеварение. Но злоупотребление плодом может вызвать диарею и проблему с газами.

5. Также следует осторожничать с этим продуктом, если вы кормящая мама.

А вот про пользу дыни можно сказать много "теплых" слов. Благодаря богатству витаминами, микроэлементами, клетчаткой и другими веществами, дыня:

  • благотворно влияет на сердце и нервную систему,
  • помогает с проблемами кроветворения, так как в ней много железа,
  • положительно влияет на ЖКТ (если с ними нет проблем),
  • показана тем, у кого есть проблемы с почками и печенью.

Опять же таки, во всем, в том числе и в количестве съеденной дыни за один раз, важно знать меру.

Ранее мы писали, кому нельзя есть черешню.

А также сообщали, какие привычки разрушают зубы, и чистить потом бесполезно.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины здоровье
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь