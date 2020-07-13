Врачи рассказали, кому строго запрещено есть дыню

Кому не полезно есть дыню (фото: pixabay)

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Медики рассказали, кому категорически нельзя есть дыню. Этот ароматный и сочный летний плод любим многими украинцами, но кое-кому стоит воздержаться, чтоб не подорвать здоровье.

У дыни, безусловно, больше преимуществ, чем недостатков, но иногда витамины лучше получать из других продуктов, пишет food.ndtv.com.

Дыня противопоказана в таких случаях

1. Вы болеете сахарным диабетом. Врачи говорят, что дыня может привести к повышению уровня сахара в крови.

2. Проблемы с лишним весом. Если вы хотите сбросить лишнее, дыню лучше не вводить в свой рацион. Ведь высокое содержание сахара в ней влияет на метаболизм.

3. Не рекомендуется есть дыню на ночь даже тем, кто не худеет. Ведь из-за того же сахара, это может повлиять на качество сна.

4. Если вы страдаете от воспалительных и инфекционных заболеваний желудка и кишечника. Дыня благодаря высокому содержанию клетчатки и воды хорошо влияет на пищеварение. Но злоупотребление плодом может вызвать диарею и проблему с газами.

5. Также следует осторожничать с этим продуктом, если вы кормящая мама.

А вот про пользу дыни можно сказать много "теплых" слов. Благодаря богатству витаминами, микроэлементами, клетчаткой и другими веществами, дыня:

благотворно влияет на сердце и нервную систему,

помогает с проблемами кроветворения, так как в ней много железа,

положительно влияет на ЖКТ (если с ними нет проблем),

показана тем, у кого есть проблемы с почками и печенью.

Опять же таки, во всем, в том числе и в количестве съеденной дыни за один раз, важно знать меру.

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