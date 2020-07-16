Посилить потяг і допоможе волоссю: названа невідома користь кавуна

В Україні починається сезон кавунів. І хоча багато хто поки побоюється купувати ласощі через нітрати, ягода не тільки смачна, але і дуже корисна. Лікарі кажуть, що кавуни допоможуть вашому серцю, травленню, та що там - навіть поліпшать якість сексу. Про які ще маловідомі факти про кавуни ми забуваємо - читайте в нашому матеріалі.

Цікаво, що 3 серпня відзначається Всесвітній день кавунів. На сьогодні існує близько 120 різновидів баштанних. А всередині м'якоть кавуна буває рожева, червона, малинова і навіть жовта, пише НВ.

Допоможе схуднути

Кавун низькокалорійний (30 ккал на 100 грамів) і водночас дає відчуття ситості. Такими властивостями він зобов'язаний високому вмісту води (92%). Дієтологи кажуть, що з допомогою кавуна можна поповнювати дефіцит рідини в організмі. Не дарма кавунова дієта є однією з найпопулярніших.

Вітамін С

Всього 800 грамів кавуна дадуть вам добову норму цього важливого вітаміну. Він є найважливішим антиоксидантом, допомагає запобігти пошкодження клітин.

Зір

Завдяки вітаміну А і каротеноїдам кавуни можуть протистояти погіршення зору з віком і старінню шкіри.

Захищає від раку

Тип каротиноїду лікопін, що міститься в кавуні, найбільш ефективний в запобіганні раку травної системи. Крім того, речовина кукурбітацин Е володіє здатністю інгібувати ріст пухлин.

Здорове серце

Підтримати здоров'я серця насамперед допоможуть вітаміни А, В6, С і необхідні для серця магній і калій, а також лікопін, який допомагає в зниженні рівня холестерину і кров'яного тиску, здатний зменшити жорсткість і товщину стінок артерій. А амінокислота цитрулін сприяє розширенню кровоносних судин, що знижує кров'яний тиск.

Бореться із запаленнями

Кавун може допомогти зменшити запалення і окисне пошкодження, оскільки він багатий протизапальними антиоксидантами: лікопіном і вітаміном С.

Знімає крепатуру

Цитрулін - речовина про яку говорилося вище, допомагає боротися з болем в м'язах після фізичних навантажень. Вона продається й у вигляді препарату, однак краще засвоюється разом з кавуновим соком. Саме тому атлети і бігуни полюбляють сік і смузі з ягоди.

Шкіра та волосся

Вітамін С допомагає організму виробляти колаген, протеїн, що робить вашу шкіру пружною і міцною. Вітамін А допомагає регенерації клітин шкіри. При дефіциті цього вітаміну шкіра стає сухою і лущиться. А ось лікопін та бета-каротин допоможуть захистити шкіру від сонячних опіків.

Допоможе кишечнику

Завдяки великій кількості клітковини і води кавун сприяє гарному травленню. Дієтологи радять ласувати кавуном, щоб нормалізувати процес виведення відходів з організму у випадку збоїв.

Інтим

Кавун багатий фітонутрієнтами, що стимулюють лібідо. Ті ж лікопін, цитрулін і бета-каротин допомагають зняти тиск у кровоносних судинах, а це природне поліпшення для посилення сексуального потягу.

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