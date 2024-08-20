Усікновення глави Іоанна Предтечі 2024: нова дата, історія і традиції свята

Усікновення глави Іоанна Предтечі у 2024 році відзначатиметься за новим церковним календарем. Свято має глибоке історичне значення і зберігає ряд традицій, що передаються з покоління в покоління.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про нову дату свята, а також історію та традиції цього дня.
Свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя тепер святкується 29 серпня, а не 11 вересня, як раніше. Це сталося після переходу православної та греко-католицької церкви на новоюліанський календар. У цьому році свято припадає на четвер.
Свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя є важливим у церковному календарі. Воно відзначає останні дні життя святого Іоанна, який був предтечею Христа. У цей день проводять особливі служби та молебні, під час яких віряни вшановують пам'ять Іоанна Хрестителя та його жертовність.
Свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя присвячене пам’яті мученицької смерті великого пророка. Іоанн, після того, як охрестив Господа, був ув’язнений царем Іродом.
Причиною цьому стала критика Іоанна щодо зв’язку Ірода з дружиною його брата Филипа, Іродіадою. Цар не погоджувався вбити Іоанна, бо вважав його пророком і боявся реакції народу. Щоб уникнути конфлікту, він посадив Іоанна до в’язниці.
Під час святкування дня народження Ірод влаштував пишний банкет. Дочка Іродіади, Саломія, виконала танець, який дуже сподобався Іродові. Вражений цар обіцяв виконати будь-яке її бажання. Саломія, за підказкою матері, попросила голову Іоанна Хрестителя на блюді.
Ірод, хоч і засмутився, але не міг порушити свою обіцянку. Він відправив воїнів до в’язниці, і незабаром голову Іоанна принесли на святковий стіл.
На свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя існують численні народні звичаї та заборони. Це особливий день, у який треба дотримуватися певних правил:
Зазначимо, що деякі священники та духовенство вважають ці традиції забобонами та радять замість цього постити та відвідувати богослужіння. Вони вважають, що такі звичаї свідчать про брак релігійної освіти, але ці традиції не суперечать офіційним православним канонам.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, "Богослов", УПЦ "Благовіст", Вікіпедія.