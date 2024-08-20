Усікновення глави Іоанна Предтечі 2024: нова дата, історія і традиції свята

Дата за новим календарем

Свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя тепер святкується 29 серпня, а не 11 вересня, як раніше. Це сталося після переходу православної та греко-католицької церкви на новоюліанський календар. У цьому році свято припадає на четвер.

Свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя є важливим у церковному календарі. Воно відзначає останні дні життя святого Іоанна, який був предтечею Христа. У цей день проводять особливі служби та молебні, під час яких віряни вшановують пам'ять Іоанна Хрестителя та його жертовність.

Історія свята

Свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя присвячене пам’яті мученицької смерті великого пророка. Іоанн, після того, як охрестив Господа, був ув’язнений царем Іродом.

Причиною цьому стала критика Іоанна щодо зв’язку Ірода з дружиною його брата Филипа, Іродіадою. Цар не погоджувався вбити Іоанна, бо вважав його пророком і боявся реакції народу. Щоб уникнути конфлікту, він посадив Іоанна до в’язниці.

Під час святкування дня народження Ірод влаштував пишний банкет. Дочка Іродіади, Саломія, виконала танець, який дуже сподобався Іродові. Вражений цар обіцяв виконати будь-яке її бажання. Саломія, за підказкою матері, попросила голову Іоанна Хрестителя на блюді.

Ірод, хоч і засмутився, але не міг порушити свою обіцянку. Він відправив воїнів до в’язниці, і незабаром голову Іоанна принесли на святковий стіл.

Традиції та народні вірування

На свято Усікновення голови Іоанна Хрестителя існують численні народні звичаї та заборони. Це особливий день, у який треба дотримуватися певних правил:

Не можна різати. В цей день не слід різати нічого, що нагадує голову, навіть хліб треба ламати руками.

В цей день не слід різати нічого, що нагадує голову, навіть хліб треба ламати руками. Заборона на борщ. Варити та їсти борщ у цей день - великий гріх.

Варити та їсти борщ у цей день - великий гріх. Овочі та фрукти. Не рекомендується їсти круглі овочі та фрукти, такі як яблука, капусту, картоплю, червоні помідори та кавуни, бо їх форма або колір нагадують голову і кров святого.

Не рекомендується їсти круглі овочі та фрукти, такі як яблука, капусту, картоплю, червоні помідори та кавуни, бо їх форма або колір нагадують голову і кров святого. Їжа на блюді. Не вживають їжу, що подається на блюді, бо це нагадує про голову Іоанна Хрестителя.

Не вживають їжу, що подається на блюді, бо це нагадує про голову Іоанна Хрестителя. Великий піст. В цей день їдять тільки пісні страви або взагалі утримуються від їжі. Картоплю варять у шкірці, гарбузи печуть, а хліб відламують руками.

В цей день їдять тільки пісні страви або взагалі утримуються від їжі. Картоплю варять у шкірці, гарбузи печуть, а хліб відламують руками. Співи та танці. Вважається, що співи і танці можуть нагадувати про події, що призвели до страти Іоанна Хрестителя. Тому в цей день святкувань уникають.

Вважається, що співи і танці можуть нагадувати про події, що призвели до страти Іоанна Хрестителя. Тому в цей день святкувань уникають. Зцілення від болю. Люди, які страждали від головних болів, у цей день просили зцілення. Вважалося, що молитви і прохання про допомогу можуть принести полегшення від болю.

Люди, які страждали від головних болів, у цей день просили зцілення. Вважалося, що молитви і прохання про допомогу можуть принести полегшення від болю. Збір трав. Здавна було заведено збирати цілющі трави для лікування головних болів, безсоння і психічних розладів.

Зазначимо, що деякі священники та духовенство вважають ці традиції забобонами та радять замість цього постити та відвідувати богослужіння. Вони вважають, що такі звичаї свідчать про брак релігійної освіти, але ці традиції не суперечать офіційним православним канонам.