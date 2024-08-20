Усекновение главы Иоанна Предтечи 2024: новая дата, история и традиции праздника

Дата по новому календарю

Праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя теперь празднуется 29 августа, а не 11 сентября, как раньше. Это произошло после перехода православной и греко-католической церкви на новоюлианский календарь. В этом году праздник выпадает на четверг.

Праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя важен в церковном календаре. Он отмечает последние дни жизни святого Иоанна, который был предтечей Христа. В этот день проводятся особые службы и молебны, во время которых верующие чтят память Иоанна Крестителя и его жертвенность.

История праздника

Праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя посвящен памяти мученической смерти великого пророка. Иоанн, после того, как окрестил Господа, был заключён в тюрьму царем Иродом.

Причиной этому стала критика Иоанна по поводу связи Ирода с женой его брата Филиппа, Иродиадой. Царь не соглашался убить Иоанна, считая его пророком и боялся реакции народа. Чтобы избежать конфликта, он посадил Иоанна в тюрьму.

Во время празднования дня рождения Ирод устроил пышный пир. Дочь Иродиады, Саломия, исполнила танец, очень понравившийся Ироду. Пораженный царь обещал исполнить любое его желание. Саломия, по подсказке матери, попросила главу Иоанна Крестителя на блюде.

Ирод, хоть и расстроился, но не мог нарушить свое обещание. Он отправил воинов в тюрьму, и вскоре голову Иоанна принесли на праздничный стол.

Традиции и народные верования

На праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя существуют многочисленные народные обычаи и запреты. Это особый день, в который нужно соблюдать определенные правила:

Нельзя резать. В этот день не следует резать ничего, что напоминает голову, даже хлеб нужно ломать руками.

В этот день не следует резать ничего, что напоминает голову, даже хлеб нужно ломать руками. Запрет на борщ. Варить и есть борщ в этот день - большой грех.

Варить и есть борщ в этот день - большой грех. Овощи и фрукты. Не рекомендуется есть круглые овощи и фрукты, такие как яблоки, капусту, картофель, красные помидоры и арбузы, потому что их форма или цвет напоминают голову и кровь святого.

Не рекомендуется есть круглые овощи и фрукты, такие как яблоки, капусту, картофель, красные помидоры и арбузы, потому что их форма или цвет напоминают голову и кровь святого. Еда на блюде. Не употребляют пищу, подаваемую на блюде, потому что это напоминает о главе Иоанна Крестителя.

Не употребляют пищу, подаваемую на блюде, потому что это напоминает о главе Иоанна Крестителя. Великий пост. В этот день едят только песни или вообще воздерживаются от еды. Картошку варят в кожуре, тыквы пекут, а хлеб отламывают руками.

В этот день едят только песни или вообще воздерживаются от еды. Картошку варят в кожуре, тыквы пекут, а хлеб отламывают руками. Пение и пляски. Считается, что пение и танцы могут напоминать о событиях, повлекших казнь Иоанна Крестителя. Потому в этот день празднований избегают.

Считается, что пение и танцы могут напоминать о событиях, повлекших казнь Иоанна Крестителя. Потому в этот день празднований избегают. Исцеление от боли. Люди, страдавшие головными болями, в этот день просили исцеления. Считалось, что молитвы и просьбы о помощи могут принести облегчение от боли.

Люди, страдавшие головными болями, в этот день просили исцеления. Считалось, что молитвы и просьбы о помощи могут принести облегчение от боли. Сбор трав. Издавна было принято собирать целебные травы для лечения головных болей, бессонницы и психических расстройств.

Отметим, что некоторые священники и духовенство считают эти традиции предрассудками и советуют вместо этого поститься и посещать богослужения. Они считают, что такие обычаи свидетельствуют о нехватке религиозного образования, но эти традиции не противоречат официальным православным канонам.