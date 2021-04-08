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У Усика забрали авто в Киеве: "будет мне урок"

Автор: Styler

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, что у него в Киеве эвакуировали машину. При этом это стало для него неожиданостью, потому что, по его словам, не было никаких запрещающих парковку знаков.

Об этом боксер рассказал в прямом эфире в Instagram, сообщает tribuna.com.

"Не было знаков, которые запрещают парковаться. Звонят из страховой и говорят: "Вот наблюдаем за вашим автомобилем, он куда-то уезжает". Думаю, вообще прикольно", - отметил Усик.

Спортсмен поехал за своей машиной. На месте ему пришлось у платить 3 штрафа: за неправильную парковку, эвакуатор и за услуги хранения авто.

Усик пожаловался, что его машина стояла вместе с остальными, которые были также припаркованы, но забрали именно его авто. Он даже подумал, что у инспектора предвзятое отношение к нему.

При этом он подчеркнул, что эвакуатор забирает его авто уже не в первый раз. Подобных случаев было 4 или 5.

"Будет мне урок, что больше там не надо ставить автомобиль, так как он может уехать", - заявил боксер.

Александр также рассказал, что на то, чтобы забрать свое авто ему понадобилось потратить 3 часа.

Напомним, Александр Усик посетовал на Оксану Марченко, которая без его ведома включила его в одну из сцен своего фильма "Паломница".

Ранее Усик поздравил Ломаченко с днем рождения раритетным фото.

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