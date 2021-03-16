Усик о фильме Оксаны Марченко "Паломница": дурня получилась

Александр Усик посетовал на жену Медведчука Оксану Марченко , которая без ведома боксера включила его в одну из сцен своего скандального фильма "Паломница".

Украинский спортсмен признался, что действительно имел разговор с Марченко в Киево-Печерской Лавре. Но это было около года назад, и Александр даже не подозревал, что его рассказ попадет в какой-нибудь фильм.

"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто дурня какая-то получилась. Это видео было записано где-то год или больше назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи уговорили. В итоге я согласился, а сейчас узнал, что какое-то кино получилось", - прокомментировал Усик, назвав то, что сделала жена Медведчука, "информационной войной".

"Когда кому-то плохо, они обманывают. Я уже замаялся молчать и мириться, когда люди так делают. Пусть это будет на их душе", - добавил Усик.

Усик отрекся от Марченко

Почему возник скандал

Напомним, что в первой серии "Паломницы" Марченко показала разговор с украинским чемпионом Александром Усиком. На видео он рассказывает жене лидера партии ОПЗЖ, на которую наложены санкции, о своем детстве, тяжелой болезни и о том как ему помогла вера.

"Я заболел и услышал разговор мамы с врачом, что я, возможно, не смогу вытащить эту болезнь. И батюшка пришел в церковь, я готовился, будто к встрече с Богом, спрашивал у него, как это, как он встречает, что надо говорить. Батюшка удивленно смотрел на меня - мне было 7-8 лет - и говорит: "Ты почему о смерти вообще говоришь? Единственному, кому решать, умрешь ты или нет, это Всевышнему", - говорит в фильме Усик.

Усик в фильме Марченко "Паломница"

Добавим, что сам боксер славится набожностью и не скрывает своего позитивного отношения к так называемой УПЦ МП, которая, собственно, владеет Киево-Печерской Лаврой. При этом боксер считает себя аполитичным.

Заметим также, что во время фильма на Усике был микрофон-петличка, поэтому он точно знал, что Марченко снимает видео – это не была просто дружеская беседа.

Усик в фильме Марченко "Паломница"