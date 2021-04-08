RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Усика забрали авто в Києві: "буде мені урок"

Автор: Styler

Український суперважкоатлет Олександр Усик розповів, що у нього в Києві евакуювали машину. При цьому це стало для нього несподіванкою, тому що, за його словами, не було жодних знаків, які забороняють парковку .

Про це боксер розповів в прямому ефірі в Instagram, повідомляє tribuna.com.

"Не було знаків, які забороняють паркуватися. Дзвонять зі страхової і кажуть: "Ось спостерігаємо за вашим автомобілем, він кудись їде". Думаю, взагалі прикольно", - зазначив Усик.

Спортсмен поїхав за своєю машиною. На місці йому довелося платити 3 штрафи: за неправильну парковку, евакуатор і за послуги зберігання авто.

Усик поскаржився, що його машина стояла разом з іншими, які були припарковані, але забрали саме його авто. Він навіть подумав, що у інспектора упереджене ставлення до нього.

При цьому він підкреслив, що евакуатор забирає його авто вже не в перший раз. Подібних випадків було 4 чи 5.

"Буде мені урок, що більше там не треба ставити автомобіль, так як він може поїхати", - заявив боксер.

Олександр також розповів, що на те, щоб забрати своє авто йому знадобилося витратити 3 години.

Нагадаємо, Олександр Усик поскаржився на Оксану Марченко, яка без його відома включила його в одну зі сцен свого фільму "Паломниця".

Раніше Усик привітав Ломаченко з днем народження раритетним фото.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївОлександр Усик
Читайте також
Плюнув жінці в обличчя і зник: нікчемний вчинок Вітальки на київській АЗС розбурхав мережу
У Києві змінюють процес навчання випускників: що нового
Прогноз погоди