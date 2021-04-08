У Усика забрали авто в Києві: "буде мені урок"

"Не було знаків, які забороняють паркуватися. Дзвонять зі страхової і кажуть: "Ось спостерігаємо за вашим автомобілем, він кудись їде". Думаю, взагалі прикольно", - зазначив Усик.

Спортсмен поїхав за своєю машиною. На місці йому довелося платити 3 штрафи: за неправильну парковку, евакуатор і за послуги зберігання авто.

Усик поскаржився, що його машина стояла разом з іншими, які були припарковані, але забрали саме його авто. Він навіть подумав, що у інспектора упереджене ставлення до нього.

При цьому він підкреслив, що евакуатор забирає його авто вже не в перший раз. Подібних випадків було 4 чи 5.

"Буде мені урок, що більше там не треба ставити автомобіль, так як він може поїхати", - заявив боксер.

Олександр також розповів, що на те, щоб забрати своє авто йому знадобилося витратити 3 години.