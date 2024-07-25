Усик и Залужный неожиданно показались вместе (фото)

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Это произошло в рамках благотворительной акции в поддержку Украины, которая проходила в Соединенном Королевстве.

Встреча Залужного и Усика

Благотворительная организация British Ukrainian Aid совместно с усилиями волонтеров отправила 200 автомобилей в нашу страну для поддержки гуманитарной и медицинской помощи.

Бывший главнокомандующий ВСУ увидел боксера в Британии (Фото: instagram.com/britukraid)

"Для нас было честью, что чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик вместе с представителями British-Ukrainian Aid и ключевыми деятелями украинского общества присоединился к этому мероприятию. Вместе совершаем настоящие изменения", - написали в посте на официальной странице организации в соцсетях.

Можно заметить, что Усик появился на мероприятии в нарядной вышиванке, сделанной в бежевом и красном цветах. В то время как господин Залужный предстал в классическом темно-синем костюме, поскольку теперь этого от него требует новая должность.

Залужный - посол Украины в Великобритании (Фото: instagram.com/shtefutsa)

В своем блоге Александр также показался в вышиванке и поблагодарил Британию за помощь Украине.

Усик поблагодарил Британию за поддержку (Фото: instagram.com/stories/usykaa)

Что известно о новой должности Залужного

К работе посла Великобритании бывший главнокомандующий ВСУ приступил 10 июля.

Находясь в Лондоне, Валерий обратился к Западу с призывом защищать мир от продолжающегося российского террора. С речью он выступил на конференции Королевского института объединенных служб (RUSI) по вопросам войны в Лондоне.