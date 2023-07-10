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Усик своїми словами викликав шквал оплесків: що сказав боксер на битві поглядів з Дюбуа

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Понеділок 10 липня 2023 16:09
Усик своїми словами викликав шквал оплесків: що сказав боксер на битві поглядів з Дюбуа Усик зірвав оплески на битві поглядів з Дюбуа (фото: instagram.com/k2promotionsukraine)
Автор: Анна Шиканова

Олександр Усик провів традиційну битву поглядів зі своїм майбутнім противником на ринзі Даніелем Дюбуа. Після битви спортсмени дали спільну пресконференцію, яка почалася зі шквалу оплесків, адресованих українському боксеру.

Деталі пресконференції розповіли у K2 Promotions Ukraine в Instagram.

Чемпіон за версіями WBO, WBA, IBF та IBO Усик зустрівся з регулярним чемпіоном за версіями Всесвітньої боксерської асоціації Дюбуа. Боксери провели битву поглядів, у якій перемогу отримав Усик.

Усик своїми словами викликав шквал оплесків: що сказав боксер на битві поглядів з ДюбуаУсик своїми словами викликав шквал оплесків: що сказав боксер на битві поглядів з ДюбуаУсик своїми словами викликав шквал оплесків: що сказав боксер на битві поглядів з ДюбуаУсик своїми словами викликав шквал оплесків: що сказав боксер на битві поглядів з Дюбуа

Фото: instagram.com/k2promotionsukraine

Варто відзначити, що перший шквал оплесків Олександр Усик отримав ще до того, як почав свій виступ. Він подякував ЗСУ за те, що має змогу зараз виступати.

"Я хочу подякувати хлопцям, які боронять зараз нашу країну. Завдяки їм ми можемо зараз виступати за кордоном, і дарувати їм трошки емоційного щастя!" - сказав український боксер.

У відповідь йому зал знову зірвався оплесками й присутні почали вигукувати: "Слава Україні - Героям Слава".

Бій Усик-Дюбуа запланований на 26 серпня і спортсменів прийме польське місто Вроцлав. На ринг боксери вийдуть на Tarczynski Arena.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пройшла битва поглядів між Усиком та Дюбуа.

А також розповідали про те, чому бій Усика з Ф'юрі не відбудеться у 2023 році.

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