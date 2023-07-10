Усик своими словами вызвал шквал аплодисментов: что сказал боксер на битве взглядов с Дюбуа

Александр Усик провел традиционную битву взглядов со своим будущим противником на ринге Даниэлем Дюбуа. После битвы спортсмены дали совместную пресс-конференцию, которая началась со шквала аплодисментов, адресованных украинскому боксеру.

Чемпион по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Усик встретился с регулярным чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации Дюбуа. Боксеры провели битву взглядов, в которой победу одержал Усик.

Фото: instagram.com/k2promotionsukraine

Стоит отметить, что первый шквал аплодисментов Александр Усик получил еще до начала своего выступления. Он поблагодарил ВСУ за то, что может сейчас выступать.

"Я хочу поблагодарить ребят, которые сейчас защищают нашу страну. Благодаря им мы можем сейчас выступать за границей, и дарить им немножко эмоционального счастья!" – сказал украинский боксер.

В ответ ему зал снова сорвался аплодисментами и собравшиеся начали выкрикивать: "Слава Украине - Героям Слава".

Бой Усик-Дюбуа намечен на 26 августа и спортсменов примет польский город Вроцлав. На ринг боксеры выйдут на Tarczynski Arena.