Усик – Ф'юрі. Об'єднавчий боксерський поєдинок у 2023 році не відбудеться

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, найімовірніше, цьогоріч організувати вже не зможуть.

Про це заявив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера .

У грудні поєдинок Усик – Ф'юрі не відбудеться. Тепер потенційний бій володаря чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF, IBO і чемпіона за версією WBC посунули в часі на 2024-й.

Українець і "Циганський Король" могли зустрітися в рамках турніру найсильніших боксерів у Саудівській Аравії. Компанію Усику та Ф'юрі магли скласти інші важковаговики – британець Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер зі США. Утім, промоутер Френк Воррен розвінчав чутки про домовленості.

"Тайсон Ф'юрі не битиметься з Олександром Усиком у грудні в Саудівській Аравії. Френк Воррен сказав, що саудити можуть відкласти свої плани на січень, тому Ф'юрі наполягає на поєдинку в Сполученому Королівстві", – розкрив деталі Бенсон.

Раніше оточення "Циганського Короля" висунуло ультиматум для відновлення перемовин із Усиком. Українець повинен записати відео з вибаченнями перед Ф'юрі. У ньому чемпіон кількох боксерських організацій зобов'язаний розповісти "правду" про зрив об'єднавчого бою.