Усик рассказал, почему давал интервью на украинском: "подумал, что будет не очень красиво"

Новоиспеченный чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы над британцем Энтони Джошуа рассказал журналистам, почему перед боем общался с представителями СМИ на украинском языке.

Об этом наш спортсмен поведал уже по возвращении в Киев, где его в "Борисполе" встречали сотни поклонников и журналистов.

По словам Усика, мотивацией давать интервью перед боем именно на украинском стало не что иное, как общение с ним переводчицы.

"Переводчица, "прекрасна жіночка", переводила мне на украинском языке... Я подумал, что будет как-то не очень красиво выглядеть, если я буду отвечать ей по-другому. Может, она просто не знает русский язык, и я отвечал ей на украинском языке", - сказал Усик.