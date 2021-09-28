Усик рассказал, почему давал интервью на украинском: "подумал, что будет не очень красиво"

Новоиспеченный чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик после победы над британцем Энтони Джошуа рассказал журналистам, почему перед боем общался с представителями СМИ на украинском языке.
Об этом наш спортсмен поведал уже по возвращении в Киев, где его в "Борисполе" встречали сотни поклонников и журналистов.
По словам Усика, мотивацией давать интервью перед боем именно на украинском стало не что иное, как общение с ним переводчицы.
"Переводчица, "прекрасна жіночка", переводила мне на украинском языке... Я подумал, что будет как-то не очень красиво выглядеть, если я буду отвечать ей по-другому. Может, она просто не знает русский язык, и я отвечал ей на украинском языке", - сказал Усик.
Тем временем уже стали известны первые детали боя-реванша между Усиком и Джошуа. В частности, этот поединок может пройти на "Олимпийском" в Киеве при некоторых условиях.
Напомним, что Усик станцевал гопак и расплакался после исторической победы над Джошуа. Сам украинцем признался, что танцевать не планировал, но нашел в себе силы, чтобы продемонстрировать уже ставшие фишкой Александра движения.