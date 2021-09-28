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Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий

Новина українською →
Киев, Вторник 28 сентября 2021 12:52
Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий Фото: Энтони Джошуа и Александр Усик (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Реванш между боксерами Александром Усиком и Энтони Джошуа может пройти в Киеве на НСК "Олимпийский". Но при организации поединка есть ряд обстоятельств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Усика и его промоутера Александра Красюка.

По словам Красюка, есть ограничения по времени, в рамках которого должен состояться реванш

"Это февраль-март. "Олимпийский", зима, февраль… Ну может быть, если будет +20, было бы комфортно... Мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами", - отметил он.

Напомним, на минувших выходных Усик в Лондоне сенсационно победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа и отобрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Украинец был признан победителем единогласным решением судей. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113.

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