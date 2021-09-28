RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Усик розповів, чому давав інтерв'ю українською: "подумав, що буде не дуже красиво"

Автор: Артем Горовенко

Новоспечений чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик після перемоги над британцем Ентоні Джошуа розповів журналістам, чому перед боєм спілкувався з представниками ЗМІ українською мовою.

Про це наш спортсмен повідав вже після повернення до Києва, де його в "Борисполі" зустрічали сотні шанувальників і журналістів.

За словами Усика, мотивацією давати інтерв'ю перед боєм саме українською стало не що інше, як спілкування з ним перекладачки.

"Перекладачка, прекрасна жінка, перекладала мені українською мовою... Я подумав, що буде якось не дуже красиво виглядати, якщо я буду відповідати їй по-іншому. Може, вона просто не знає російську мову, і я відповідав їй українською мовою", - сказав Усик.

Тим часом вже стали відомі перші деталі бою-реваншу між Усиком і Джошуа. Зокрема, цей поєдинок може пройти на "Олімпійському" в Києві за деяких певних умов.

Нагадаємо, що Усик станцював гопак і розплакався після історичної перемоги над Джошуа. Сам українцем зізнався, що танцювати не планував, але знайшов у собі сили, щоб продемонструвати рухи, що вже стали фішкою Олександра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик