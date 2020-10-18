Усик прокомментировал поражение Ломаченко стихами

Усик поддержал своего товарища
Александр Усик решил публично поддержать своего приятеля Василия Ломаченко, который проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американскому боксеру Теофимо Лопесу.
Украинский спортсмен опубликовал стих Бориса Пастернака на своей странице в Facebook.
Скриншот с Facebook
Стоит отметить, что это стихотворение было написано в 1956 году. Усик также добавил фотографию Ломаченко, на которой он держит чемпионский пояс WBC.
Василий Ломаченко с поясом WBC (фото: facebook.com/Alexanderusyk)
В поединке против Лопеса Ломаченко проиграл по очкам. Интересно, что все судьи отдали победу американцу. При этом Ломаченко не согласен с решением судей. Он заявил, что дома будет очень внимательно пересмотреть бой с Лопесом.
В этом поединке украинец лишился трех поясов: WBA, WBC и WBO в легком весе. Ломаченко отметил, что один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь.
Пользователи сети также поддерживают украинца.
Напомним, Усик создал аккаунт в популярной соцсети и снял первое танцевальное видео.