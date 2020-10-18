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Усик прокомментировал поражение Ломаченко стихами

Автор: Роман Мирончук

Усик поддержал своего товарища

Александр Усик решил публично поддержать своего приятеля Василия Ломаченко, который проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе американскому боксеру Теофимо Лопесу.

Украинский спортсмен опубликовал стих Бориса Пастернака на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что это стихотворение было написано в 1956 году. Усик также добавил фотографию Ломаченко, на которой он держит чемпионский пояс WBC.

Василий Ломаченко с поясом WBC (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

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В поединке против Лопеса Ломаченко проиграл по очкам. Интересно, что все судьи отдали победу американцу. При этом Ломаченко не согласен с решением судей. Он заявил, что дома будет очень внимательно пересмотреть бой с Лопесом.

В этом поединке украинец лишился трех поясов: WBA, WBC и WBO в легком весе. Ломаченко отметил, что один сложный поединок не может перечеркнуть весь пройденный чемпионский путь.

Пользователи сети также поддерживают украинца.

  • Поражение досадное, но пусть оно сделает Василия Анатольевича сильнее! Все, что ему сейчас нужно - поддержка. Василий - Чемпион! Мы в него верим! Пусть это будет мотивацией к новым победам! Александр, убедительной победы над Чисорой!
  • Вся Украина с тобой Вася, ты пример для подражания!!! Нас не сломают падения, мы встанем и продолжим свой путь!!!
  • Вася лучший, сомнений нет. Но, не сложилось в этом бою. Значит в следующем будет сильнее. А Саше, победы над Чисорой!

Напомним, Усик создал аккаунт в популярной соцсети и снял первое танцевальное видео.

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Новости Украины Александр УсикВасилий Ломаченко