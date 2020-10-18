Усик прокоментував поразку Ломаченко віршами

Олександр Усик вирішив публічно підтримати свого приятеля Василя Ломаченка, який програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американському боксерові Теофімо Лопесу.

Український спортсмен опублікував вірш Бориса Пастернака на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що цей вірш було написано в 1956 році. Усик додав фотографію Ломаченко, на якій він тримає чемпіонський пояс WBC.

Василь Ломаченко з поясом WBC (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

У поєдинку проти Лопеса Ломаченко програв за очками. Цікаво, що всі судді віддали перемогу американцю. При цьому Ломаченко не згоден з рішенням суддів. Він заявив, що вдома буде дуже уважно переглянути бій з Лопесом.

У цьому поєдинку українець позбувся трьох поясів: WBA, WBC і WBO в легкій вазі. Ломаченко зазначив, що один складний поєдинок не може перекреслити весь пройдений чемпіонський шлях.

Користувачі мережі також підтримують українця.

Поразка прикра, але нехай вона зробить Василя Анатолійовича сильнішим! Все, що йому зараз потрібно - підтримка. Василь - Чемпіон! Ми в нього віримо! Нехай це буде мотивацією до нових перемог! Олександр, переконливої перемоги над Чісорою!

Вся Україна з тобою Вася, ти приклад для наслідування!!! Нас не зламають падіння, ми встанемо і продовжимо свій шлях!!!

Вася кращий, сумнівів немає. Але не склалося в цьому бою. Значить в наступному буде сильніший. А Сашкові, перемоги над Чісорою!

Нагадаємо, Усик створив акаунт у популярній соцмережі і зняв перше танцювальне відео.