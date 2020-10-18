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Усик прокоментував поразку Ломаченко віршами

Автор: Роман Мирончук

Усик підтримав свого товариша

Олександр Усик вирішив публічно підтримати свого приятеля Василя Ломаченка, який програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американському боксерові Теофімо Лопесу.

Український спортсмен опублікував вірш Бориса Пастернака на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що цей вірш було написано в 1956 році. Усик додав фотографію Ломаченко, на якій він тримає чемпіонський пояс WBC.

Василь Ломаченко з поясом WBC (фото: facebook.com/Alexanderusyk)

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У поєдинку проти Лопеса Ломаченко програв за очками. Цікаво, що всі судді віддали перемогу американцю. При цьому Ломаченко не згоден з рішенням суддів. Він заявив, що вдома буде дуже уважно переглянути бій з Лопесом.

У цьому поєдинку українець позбувся трьох поясів: WBA, WBC і WBO в легкій вазі. Ломаченко зазначив, що один складний поєдинок не може перекреслити весь пройдений чемпіонський шлях.

Користувачі мережі також підтримують українця.

  • Поразка прикра, але нехай вона зробить Василя Анатолійовича сильнішим! Все, що йому зараз потрібно - підтримка. Василь - Чемпіон! Ми в нього віримо! Нехай це буде мотивацією до нових перемог! Олександр, переконливої перемоги над Чісорою!
  • Вся Україна з тобою Вася, ти приклад для наслідування!!! Нас не зламають падіння, ми встанемо і продовжимо свій шлях!!!
  • Вася кращий, сумнівів немає. Але не склалося в цьому бою. Значить в наступному буде сильніший. А Сашкові, перемоги над Чісорою!

Нагадаємо, Усик створив акаунт у популярній соцмережі і зняв перше танцювальне відео.

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Новини України Олександр УсикВасиль Ломаченко