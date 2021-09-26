Усик признался, где хочет провести реванш с Джошуа

"Где бы я реально хотел? (провести реванш, - ред.) На "Олимпийском" в Киеве", - отметил Александр.

Журналисты также задали ему вопрос на счет того, решится ли Джошуа снова с ним боксировать. Усик ответил, что Энтони боец, поэтому он считает, что реванш состоится.

"Он будет пытаться стать лучше. Возможно решиться, возможно нет, это его проблемы. Я думаю, что решиться", - добавил украинец.

Бой между Усиком и Джошуа продлился все 12 раундов. При этом судьи единогласно отдали победу Александру: 116-112, 117-114, 115-113. Украинец стал чемпионом в супертяжелом весе. Он отобрал у британца четыре пояса - WBA, IBF, WBO и IBO.

О дате реванша пока ничего не известно, но, скорей всего, он пройдет уже в следующем году.

Отметим, что многие не верили в победу украинца, и даже букмекеры считали, что победит Энтони Джошуа.

Усик рассказал, где хочет провести реванш с Джошуа (видео: YouTube)